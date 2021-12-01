اسعار وجبات ماكدونالدز و أرقام التواصل في المملكة العربية السعودية، تعتبر وجبات ماكدونالدز من أشهر الوجبات السريعة التي تمتاز بمذاقها الرائع الذي لا ينساه من قام بتناوله، ويريد أن يتناوله من جديد، ويرجع تأسيس مطعم ماكدونالدز إلى عام 1940 وكانت بدايته مطعم صغير يقوم ببيع سندوتشات البرجر، والآن أصبح من المطاعم الشهيرة حول العالم، وزاد عدد فروعه عن 32 ألف فرع في الدول العربية والأجنبية، حيث يقدم المطعم أصناف متنوعة من الدجاج والبرجر والسندوتشات، بالإضافة إلى الحلويات.

أسعار وجبات ماكدونالدز في السعودية

أسعار وجبات ماكدونالدز في السعودية، تتميز وجبات ماكدونالدز بأنها مختلفة ومتنوعة يمكن أن تكون وجبة إفطار أو غداء أو عشاء، وتختلف أسعار هذه الوجبات باختلاف مكونات الوجبة، كما يلي:

وجبة ماك تشكن عربي21 ريال سعودي.

قطع دجاج ماك ناجتس 9 ريال سعودي.

تشيز برجر دبل 17 ريال سعودي.

سمك ماك فيليه 17 ريال سعودي.

ماك تشيكن راب 12 ريال سعودي.

مكسيكانو 26 ريال سعودي.

ماك تشيكن 18 ريال سعودي.

8 قطع تشيكن ناجتس 25 ريال سعودي.

كلوب هاوس 26 ريال سعودي.

كوارتر باوندر 20 ريال سعودي.

آسيوى ميني 14 ريال سعودي.

برجر بيف ميل 10 ريال سعودي.

ساندوتش بيج تيستى 16 ريال سعودي.

تشيكن ماك سبايسي 16 ريال سعودي.

وجبة مشروم 26 ريال سعودي.

أرقام التواصل مع ماكدونالدز

أرقام التواصل مع ماكدونالدز، تعمل مجموعة مطاعم ماكدونالدز على الاستماع إلى آراء وشكاوى العملاء حول الوجبات، وكذلك استماع أفكارهم حول التعديل في الوجبات، أو التحدث بشأن الشكاوى، لذا أطلقت خدمة عملاء مجانية على رقم 8001212345، كما يمكن التواصل على واتس آب على رقم (0561212345) من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 2 بعد منتصف الليل، كما يمكن التواصل عبر مواقع المطعم الإلكترونية عبر الفيس بوك وتويتر وانستجرام.