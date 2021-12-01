شوف عروض العثيم ليوم الخميس الترويجية.. هدايا تتعدى 3 ملايين ريال بالإضافة إلى التخفيضات

عروض العثيم ليوم الخميس، توسعت أسواق عبدالله العثيم وشملت العديد من المدن في السعودية وخارجها، حيث يتم تقديم أسعار وتخفيضات رائعة على كل المنتجات، وتشتهر هذه السلسلة بالبيع جملة للمنتجات الغذائية وكذلك البيع بالتجزئة للمستهلكين والمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وقد حازت المنتجات على ثقة العملاء نظرا لجودتها، يبلغ عدد الفروع في المملكة حوالي 255 فرع، ويصل عدد الفروع في مصر حوالي 31 فرع.

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عروض العثيم للجملة

إذا كنت تريد معرفة أقرب موقع لهايبر عبد الله العثيم، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للشركة، حيث ستجد العديد من الأقسام، ويتوفر قسم خاص بالمنتجات الغذائية مسؤول عن بيع المخبوزات والمعلبات والأرز والسكر والزيت وحبوب الإفطار.

وهناك قسم آخر خاص بالمنتجات الطازجة مثل الدواجن والفواكه والبيض والخضروات ومنتجات الألبان والزيتون ولانشون واللحوم وقسم المجمدات للمأكولات التي سبق تحضيرها والفواكه والخضروات والأسماك والبحريات والدواجن واللحوم ويوجد أقسام مختلفة للمشروبات والعصائر والتسالي والمكسرات والبهارات.

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