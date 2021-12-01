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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ليوم الخميس الترويجية.. هدايا تتعدى 3 ملايين ريال بالإضافة إلى التخفيضات في المقال التالي
عروض العثيم ليوم الخميس، توسعت أسواق عبدالله العثيم وشملت العديد من المدن في السعودية وخارجها، حيث يتم تقديم أسعار وتخفيضات رائعة على كل المنتجات، وتشتهر هذه السلسلة بالبيع جملة للمنتجات الغذائية وكذلك البيع بالتجزئة للمستهلكين والمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وقد حازت المنتجات على ثقة العملاء نظرا لجودتها، يبلغ عدد الفروع في المملكة حوالي 255 فرع، ويصل عدد الفروع في مصر حوالي 31 فرع.
عروض العثيم الاثنين وخصومات استثنائية على المنتجات الغذائية بمناسبة نهاية فبراير
عروض العثيم للجملة
إذا كنت تريد معرفة أقرب موقع لهايبر عبد الله العثيم، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للشركة، حيث ستجد العديد من الأقسام، ويتوفر قسم خاص بالمنتجات الغذائية مسؤول عن بيع المخبوزات والمعلبات والأرز والسكر والزيت وحبوب الإفطار.
وهناك قسم آخر خاص بالمنتجات الطازجة مثل الدواجن والفواكه والبيض والخضروات ومنتجات الألبان والزيتون ولانشون واللحوم وقسم المجمدات للمأكولات التي سبق تحضيرها والفواكه والخضروات والأسماك والبحريات والدواجن واللحوم ويوجد أقسام مختلفة للمشروبات والعصائر والتسالي والمكسرات والبهارات.
أحدث عروض سوبر ماركت العثيم
- عروض العثيم يبلغ سعر كيلو قرع العسل 2.25 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعية يبلغ سعر كيلو برتقال عصير 4.25 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين يبلغ سعر كيلو الكيوي 10.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم يبلغ سعر كيلو تفاح رويال جالا 5.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية يبلغ كيلو بصل احمر 3.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم كيلو فلفل اخضر سعره 6.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين كيلو فلفل اصفر واحمر 8.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم كيلو زنجبيل 7.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم كيلو ثوم 5.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم كيلو باذنجان اسود رومي وسط 3.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب خس لولو العلبة 5.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم كيلو ليمون فيتنامي 5.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده كيلو تمر سكري 14.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم تمر إنتاج النخيل رطب سكري 1000جرام العلبة 12.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه كرتونة تمر الخالدية صندوق 9.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم تمر المدينة علبه 1 كيلوغرام 29.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم تورتة سويسرول شوكولاتة صغيرة يبلغ سعرها 11.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول بلح شام صغير الطبق 7.5 ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم أصابع جوز الهند 750 جرام العلبة سعرها 9.95 ريال سعودي.
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