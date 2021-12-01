شوف تقسيط جوال ابل ايفون 13 ميني سعة 128 جيجابايت الجيل الخامس 5G على فترات سداد 36 شهرا

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عمر شويل - جدة تعرف على شروط تقسيط جرير للجوالات 1443، تتيح مكتبة جرير السعودية الكثير من الخدمات لعملائها ومنها إمكانية تقسيط جوال حديث من لديها مع طرحت الكثير من الخصومات قد تصل إلى 50 بالمئة في بعض الأحيان، كما تشمل عروضها والتخفيضات على جميع منتجاتها بما فيهم السلع الغالي، وللمزيد حول تقسبط جوال من جرير نستعرض معكم خلال السطور التالية في المقالة.

تقسيط جرير على الجوالات 1443

تعتبر مكتبة جرير السعودية أهم وأكبر الشركات التي تعمل بمجال التجارة والتسوق أون لاين سواء بالجملة أو التجزئة، فتجد هناك كافة المنتجات التي قد يحتاج لها كل بيت عن طريق عدد من الأقسام تحتوي على المنتجات مختلف أنواعها.

فضلاً على سهولة التعامل التي تقدم عن طريق الإنترنت، حيث يقوم العميل بالدخول على جرير السعودية ثم التصفح عبر اقسامه من خلال الأيقونة الرئيسية التي تقوم عن طريقها بتحديد التصنيف الذي ترغب بالتجول فيه سواء الأدوات المكتبية، والأدوات المدرسية، ألعاب و وسائل تعليم الأطفال، وقسم أخري لمستلزمات الرسم والأشغال اليدوية، وقسم للكتب العربية والانجليزية، وقسم للكمبيوتر والتابلت، قسم للهواتف الذكية، وقسم لملحقات الهواتف الذكية، وقسم العاب الكترونية وغيرها من التصنيفات التي لن تجدها إلا لدي جرير.

تقسيط جرير السعودية على الجوالات

بالنسبة لطريقة الشراء من جرير فور دخول على الاقسام واختيار المنتج او السلعة أو الجهاز الذي ترغب في اقتنائه من جرير، قم بإضافته في السلة وهي العربة المخصص لتحديد مشترياتك، فيمكن اضافة أكثر من منتج بها وليكون جوال، ثم قم بتحديد وسيلة الدفع التي ولعل افضلها بطاقة الائتمان التي تعد اسهل الوسائل في التعامل واتمام عملية الدفع والتقسيط والسداد، قم ستظهر لم قيمة المنتج، وفي حال أن كان بحوزتك كوبون الخصم قم بادراج الكود في الخانة المخصصة له مثال الصورة المرفقة، ثم قم بادخال رقم بطاقة الإئتمان، وفي حال لم تمتلك واحدة، قم بتحديد وسيلة أخري من الوسائل المتاحة لجرير.

كيفية الحصول على الطاقة الائتمانية

يمكن حصول العميل على بطاقة الأئتمان من أحد البنوك المعتمدة بالتعامل لدي جرير، حيث يقوم العميل بفتح حساب في البنك ومن ثم امتلاك البطاقة التي من خلالها يتم اتمام الشراء من جرير نقديا وبالتقسيط.