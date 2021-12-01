شوف عروض مكتبة جرير للجوالات 2022 ( أيفون، هواوي ) بادر بالشراء من عروض جرير للجوالات في السعودية وأستفيد بالخصم من jarir

عروض مكتبة جرير للجوالات 2022 يبحث عنها الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية. خاصة مع أقتراب بدء عام 2022 الذي تبدأ مكتبة جرير دائما بعمل المزيد من الخصومات والعروض على الكثير من المنتجات المختلفة مثل الأدوات المدرسية والأدوات الكهربائية والأجهزة المنزلية والكتب الكثيرة والمتنوعة. ولكي أكثر ما يبحث عنه المواطنين باستمرار هو عروض مكتبة جرير جوالات أيفون وهواوي وسامسونج. لآن جرير توفر خصومات كبيرة على أحدث أنواع الهواتف الذكية من الكثير من الشركات المختلفة. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أخر عروض جرير هواوي وأيفون الحديثة. فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل.

عروض مكتبة جرير للجوالات 2022 أيفون

من أكثر العروض التي يهتم بمتابعتها المواطنين في المملكة العربية السعودية هي عروض مكتبة جرير للجوالات 2022 بمختلف أنواعها. وهذه هي أحدث العروض المقدمة من مكتبة جرير على جوالات أيفون العالمية من شركة أبل :

هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس . سعة 128 جيجا بايت. الجيل الخامس. متوفر بلون جرافيتي وفضي وذهبي ولون أزرق سيريا. بسعر 5199 ريال سعودي.

. سعة 128 جيجا بايت. الجيل الخامس. متوفر بلون جرافيتي وفضي وذهبي ولون أزرق سيريا. بسعر 5199 ريال سعودي. هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس. سعة 256 جيجا بايت. الجيل الخامس. متوفر بلون جرافيتي وفضي وذهبي ولون أزرق سيريا. بسعر 5699 ريال سعودي.

كما يوجد في عروض مكتبة جرير جوالات أيفون هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس. سعة 512 جيجا بايت. الجيل الخامس. متوفر بلون جرافيتي وفضي وذهبي ولون أزرق سيريا. بسعر 6699 ريال سعودي.

هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس. سعة 512 جيجا بايت. الجيل الخامس. متوفر بلون جرافيتي وفضي وذهبي ولون أزرق سيريا. بسعر 6699 ريال سعودي. هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس . سعة 1 تيرا بايت. الجيل الخامس. متوفر بلون جرافيتي وفضي وذهبي ولون أزرق سيريا. بسعر 7699 ريال سعودي.

. سعة 1 تيرا بايت. الجيل الخامس. متوفر بلون جرافيتي وفضي وذهبي ولون أزرق سيريا. بسعر 7699 ريال سعودي. كذلك هاتف أبل أيفون 13 برو . سعة 128 جيجا بايت. الجيل الخامس. متوفر بلون جرافيتي وذهبي ولون أزرق سيريا. بسعر 4699 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير للجوالات بها هاتف أبل أيفون 13 برو . سعة 256 جيجا بايت. الجيل الخامس. متوفر بلون ذهبي ولون أزرق سيريا. بسعر 5199 ريال سعودي.

بها هاتف أبل أيفون 13 برو . سعة 256 جيجا بايت. الجيل الخامس. متوفر بلون ذهبي ولون أزرق سيريا. بسعر 5199 ريال سعودي. كذلك يوجد هاتف أبل أيفون 13 برو . سعة 512 جيجا بايت. الجيل الخامس. متوفر بلون جرافيتي وفضي وذهبي ولون أزرق سيريا. بسعر 6199 ريال سعودي.

. سعة 512 جيجا بايت. الجيل الخامس. متوفر بلون جرافيتي وفضي وذهبي ولون أزرق سيريا. بسعر 6199 ريال سعودي. هاتف أبل أيفون 13 برو . سعة 1 تيرا بايت. الجيل الخامس. متوفر بلون جرافيتي وذهبي وفضي ولون أزرق سيريا. بسعر 7199 ريال سعودي.

عروض جرير هواوي

لا تقتصر العروض على هواتف أيفون فقط بل يوجد عروض جرير هواوي الحديثة وهي كالتالي :

هواوي نوفا 9. سعة 128 جيجا بايت. 8 جيجا بايت رام. الجيل الرابع. متوفر باللون نجمة أزرق ولون أسود. بسعر 1899 ريال سعودي. هدايا بقيمة 189 ريال سعودي.

هاتف هواوي Y9a، سعة 128 جيجا بايت، 8 جيجا رام، الجيل الرابع، بسعر 1099 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير على هاتف هواوي نوفا 8، سعة 128 جيجا بايت. 8 جيجا رام. الجيل الرابع. بسعر 1899 ريال سعودي.

على هاتف هواوي نوفا 8، سعة 128 جيجا بايت. 8 جيجا رام. الجيل الرابع. بسعر 1899 ريال سعودي. هواوي نوفا 8 أي. سعة 128 جيجا بايت. 8 جيجا بايت رام. الجيل الرابع. بين النجوم الأزرق. بسعر 1399 ريال سعودي.

هواوي Y9a. سعة 128 جيجا بايت. 8 جيجا بايت رام. الجيل الرابع. متوفر بلون فضي وزهري. بسعر 1099 ريال سعودي.

تخفيضات جرير على هواوي ميت 30 برو. سعة 256 جيجا بايت. الجيل الرابع. متوفر باللون الأسود . بسعر 2099 ريال سعودي بدلا من 3939 ريال سعودي.

على هواوي ميت 30 برو. سعة 256 جيجا بايت. الجيل الرابع. متوفر باللون الأسود . بسعر 2099 ريال سعودي بدلا من 3939 ريال سعودي. هواوي Y7p. سعة 64 جيجا بايت رام. الجيل الرابع. متوفر بلون أسود منتصف الليل. بسعر 649 ريال سعودي.

أنتهز هذه الفرصة الثمينة وبادر بالشراء من عروض مكتبة جرير للجوالات 2022 وبادر بالشراء للاستفادة من تلك الخصومات. قم بالشراء الآن قبل نفاذ الكمية لآن الإقبال على الشراء كبير جدا من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية.