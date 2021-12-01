شوف عروض اكسترا الأسبوعية 30% خصم حتى نهاية الآسبوع تسوق الآن

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تعتبر من إحدى الشركات المساهمة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الشركة تكون حريصة للغاية لكي تقدم تلك الخصومات والعروض على العديد من المستلزمات والمستحضرات بإستمرار، كما أن الشركة تختص في مجال البيع للكثير من المستحضرات والمستلزمات ومن هذه المستلزمات هي، كافة الإلكترونية التي تباع من خلال التجزئة مثلًا، كل الأجهزة المنزلية وغير ذلك، كما أن شركة اكسترا تتضمن على حوالي اثنان وأربعون فرعًا متواجدين في المملكة العربية السعودية.

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عروض اكسترا الأسبوعية

تعمل شركة اكسترا العديد من العلامات التجارية الرائدة في كل أنحاء العالم، وأيضًا فإن هذه الشركة تقوم بتوفير وتجهيز الكثير من المستحضرات والمنتجات ومن هذه المستحضرات هي، الأجهزة المنزلية وكذلك الأجهزة الكهربائية وأجهزة الحاسوب وهواتف الجوال والكاميرات، حيث يتواجد المستلزمات الخاصة بالعناية الشخصية مع العديد من المستحضرات الأخرى، كما أن كافة المستحضرات التي تشمل على إمكانية ما بعد البيع مع تواجد ضمان لمدة فترة كبيرة.

عروض شركة اكسترا السعودية

خصومات اكسترا الشهرية هاتف نوعه سامسونج جالكسي إس 21 يكون باللون الأسود سعته 128 جيجا بايت يكون بسعر 3299 بدلًا من 3999 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم هاتف من النوع آبل آيفون 12 سعة 128 جيجا بايت 5 جي رام باللون البنفسجي يكون سعره 3299 بدلًا من 4049 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية شاشة التليفزيون حجمها 75 بوصة من النوع إل جي عالي الوضوح يكون سعره 4999 بدلًا من 9999 ريال سعودي. خصومات اكسترا الأسبوعية شاشة التليفزيون حجمها 65 بوصة يكون من النوع كلاس برو تكون بسعر 2199 بدلًا من 4399 ريال سعودي.

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