شوف عروض بنده الأسبوعية أقوي خصومات شهر نوفمبر خصم 50 لفترة محدودة

عروض بنده الأسبوعية، يعطي هايبر بنده الكثير من الخصومات وكذلك العروض المذهلة والقوية جدًا، حيث يقوم هايبر بنده بمنح تلك الخصومات وكذلك العروض أما أن تكون كل يوم أو خصومات وعروض أخرى كل أسبوع، ينتظر الكثير من المواطنين الذين يتواجدون في المملكة العربية السعودية كل العروض التي يقوم بتقديمها الهايبر، لأنها تكون من ضمن الخصومات والعروض الرائعة التي يتم توافرها في سوق بنده على كافة المنتجات الغذائية وأيضًا الغير غذائية.

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عروض بنده الأسبوعية

تكون شركة بنده من الشركات التي حصلت عليها شركة صافولا وهذا قد تم حدوثه في عام 1998، كما أن الشركة استطاعت أن تدخل الكثير من التغييرات الفورية على الكثير من نماذج أعمالها، حيث أن أول خطوة للشركة هي قيامها بتوحيد أسواق بنده وأيضًا العزيزية تحت الكلمة التي تدعى “بنده”، وهذا لكي ينتشر الاسم بصورة كبيرة، وكذلك تم إصدار شعار خاص بها وهو “طازة ويا بلاش” الذي يميز هذه العلامة.

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خصومات بنده الشهرية سعر الثلاثون حبة من البيض الكبير الأبيض يكون 14.75 بدلًا من 18.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم 6 قطع من عيش البرجر مع السمسم من النوع فوشية للكيس الواحد يكون بسعر 2.50 بدلًا من 3.50 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية سعر الكيلو جرام من جوز الهند المطحون يكون 24.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية

خصومات بنده الأسبوعية سعر الكيلو جرام من المكسرات العادية المشكلة يكون 54.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية قطع الخروف النعيمي مقدار كيلو جرام يكون سعرها 72.95 بدلًا من 89.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية سعر الخروف الجورجي الكامل الذي يتراوح حجمه ما بين 16 كيلو جرام إلى 20 كيلو جرام يكون 899.95 بدلًا من 999 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية 900 جرام من سيقان الدجاج نوعها اليوم تكون سعرها 15.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

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