شوف هايبر بنده لا تفوت أقوى العروض هذا الأسبوع على جميع احتياجات الأسرة والمنزل

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تسوق ووفر أكثر مع هايبر بنده، لا تفوت أقوى العروض هذا الأسبوع على جميع احتياجات الأسرة والمنزل عروض (1+1) و(2+2) و(3+2) بأسعار خيالية، وذلك بالإضافة إلى عروض رائعة على منتجات الجمال، كما أن العروض تسري من يوم الأربعاء 26 ربيع الثاني إلى يوم الثلاثاء 3 جمادى الأول 1443 هـ أو حتى نفاذ الكمية. عروض هذا الأسبوع من هايبر بنده: احصل على زيت نباتي العربي / زيت دوار الشمس شمس حجم (2.9 لتر)، ضمن عروض هايبر بنده في مهرجان الجمال، عدد 2 حبه بسعر 44.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 69.90 ريال سعودي.

يمكنك التوفير مع هايبر بنده هتتسوق وهتوفر أكثر لما تشتري عرض على حليب مجفف كامل الدسم المراعي (2000 جرام + 500 جرام)، سعر الحبة الأساسي قبل الخصم هو 73.95 ريال سعودي، أما سعر الحبة بعد الخصم هو 54.95 ريال سعودي.

عرض على أرز سيلا بسمتي الوليمة وزن (10 كيلو) الكيس بسعر 59.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 82.95 ريال سعودي، ضمن عروض هايبر بنده وضمن النشرة الإلكترونية التسويقية، للأسبوع 49.

دجاج برديكس (10 × 1.2 كيلو)، سعر الكرتون داخل العرض هو 119.95 ريال سعودي، وداخل جميع فروع هايبر بنده في السعودية، بدلاً من سعر 154.95 ريال سعودي. عروض بنده في مهرجان الجمال: وفر أكثر عند التسوق من بنده ضمن عروض مهرجان الجمال. سوف تحصل على عروض تشمل (1+1) و(2+2) و(3+2) من بنده. ويمكنك الاستفادة من عرض على كيلو برتقال للعصير جنوب أفريقي. سعر الكيلو الواحد 2.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 5.95 ريال سعودي. استفيد أيضا من تخفيضات على حلاوة طحينية ماركة الخروف. سعر الكيلو قبل الخصم هو 14.50 ريال سعودي، وسعر الكيلو بعد خصم بنده هو 8.95 ريال سعودي.

كما يمكنك الاستفادة من تخفيضات هايبر بنده على اللحوم. يقدم الهايبر عدد من العروض على اللحم البقري البرازيلي من بينها كفته بقري برازيلي. ومكعبات بقري برازيلي قليل الشحم، وأيضاً ستروجانوف بقري برازيلي. سعر الكيلو من مكعبات اللحم البقري البرازيلي قليل الشحم هو 26.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال سعودي. وسعر الكيلو من لحم الاستروجانوف البقري البرازيلي 42.95 ريال سعودي بعد الخصم. أما بالنسبة للسعر قبل الخصم هو 46.95 ريال سعودي. سعر كيلو الكفتة البقري البرازيلي هو 24.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 38.95 ريال سعودي.

عرض على جمبري مزرعة 60 / 70 سعر الكيلو هو 24.95 ريال سعودي، سعر الكيلو الأساسي هو 34.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة هايبر بنده لا تفوت أقوى العروض هذا الأسبوع على جميع احتياجات الأسرة والمنزل - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف هايبر بنده لا تفوت أقوى العروض هذا الأسبوع على جميع احتياجات الأسرة والمنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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