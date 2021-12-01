شوف عروض لولو هايبر ماركت lulu market على البقالة عروض سوبر ميجا أقوى خصومات من هايبر لولو

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يوفر لولو هايبر ماركت أقوى الخصومات على سلع البقالة المختلفة من لحوم مستوردة ومحلية وأسماك وانواع متعددة من الزيوت. كما يعرض خضراوات مجمدة وطازجة بالإضافة إلى الأرز البسمتي بأنواع مختلفة وتعد عروض لولو ماركت من أقوى العروض المقدمة من الهايبر ماركت في المملكة العربية السعودية. ويحتوي بروشور عروض لولو على مئات المنتجات في مختلف الأقسام بخصومات كبيرة لمدة أسبوع من يوم ١ ديسمبر وحتى ٧ ديسمبر. عروض لولو هايبر ماركت احصل على كيس من حليب المراعي المجفف ١.٨ كيلو جرام بالإضافة إلى ٢٥٪ كمية إضافية. يمكن استخدام الحليب المجفف في صنع المشروبات وإعداد المعجنات أيضا. سعر الكيس ٤٤.٩٥ ريال بدلا من ٦٢.٥٠ ريال.

أرز جرين فارمز أرز مصري وزن الكيس ٥ كيلو جرام استخدميه في إعداد الأرز باللبن سعر الكيس ٢٦.٩٥ ريال بدلا من ٣٤.٩٥ ريال.

زيت زيتون بكر بيتوني سعة ٥٠٠ مل سعر الزجاجة ٩.٩٥ ريال بدلا من ١٧.٩٥ ريال.

استمتع بالطعم المميز لحليب المراعي قليل الدسم أو كامل الدسم سعة العبوة لتر يحتوي الكرتون على ١٠ حبات بالإضافة إلى حبتين إضافيتين مقابل ٤٤.٩٥ ريال بدلا من ٥٢.٩٥ ريال. اشتري ثلاثين زجاجة من مياه معدنية أكوافينا سعة ٣٣٠ كل مقابل ٨.٩٥ ريال بدلا من ١٥.٠٥ ريال الماء سر الحياة ولا يمكن أن يستغني عنه أي شخص.

احصل على ثلاث حبات من حليب بوني المبخر بسعر ١٠.٩٥ ريال بدلا من ١٦.٥٠ ريال. هايبر لولو مقابل ٨.٩٥ ريال فقط بدلا من ١٥.٩٥ ريال تستطيع شراء جبنة كريم الصافي وزن نصف كيلو جرام. تعتبر منتجات الألبان من الأطعمة الغنية بالبروتين الحيواني والدهون والكالسيوم اللازم لصحة العظام والأسنان.

اصنعي لأسرتك البطاطس المقلية في المنزل مع أصابع بطاطس لامب ويستون الأصلية الرفيعة أو الأصلية وزن ٢.٥ كيلو جرام بسعر ١٣.٩٥ ريال فقط بدلا من ٢٤.٧٥ ريال.

عصير الصافي سعة لتر ونصف سعر الحبة ٨.٥٠ ريال بدلا من ١١ ريال.

فليه دجاج الكبير وزن ٤٦٥ جرام ضعيه إلى جانب وجبة المعكرونة أو استخدميه في تحضير ساندوتشات كريب الدجاج اللذيذ مقابل ١٦.٩٥ ريال بدلا من ٢٣.٠٥ ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت lulu market على البقالة عروض سوبر ميجا أقوى خصومات من هايبر لولو - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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