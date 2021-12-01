شوف أقوى عروض الهواتف الذكية عروض الجمعة المذهلة من لولو هايبر بخصومات جبارة لا تفوتها LULU

أقوى عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية بخصومات هائلة تحت شعار الجمعة المذهلة. كما تقدم لولو هايبر بهذه المناسبة العظيمة التي يحتفل بها الملايين حول العالم وينتظرونها وهي الجمعة البيضاء، فقد قامت متاجر لولو بإطلاق مبادرة أو اسم الجمعة المذهلة على منتجاتها بهذا الاسم. لذلك ندعو جميع العملاء والمتسوقين في جمي أنحاء المملكة بسرعة الذهاب والحصول على ما يحتاجون إليه من مختلف المنتجات والأجهزة العالمية بخصومات مذهلة لا تفوت قبل انتهاؤها.

أقوى عروض الهواتف الذكية عروض الجمعة المذهلة من لولو هايبر بخصومات جبارة لا تفوتها LULU

تنفرد لولو هايبر بهذه المناسبة الكبرى بتقديم تشكيلة كبيرة من مختلف جوالات أوبو التي يبحث عنها الكثيرون بأسعار مميزة لن تجدها في أي مكان.

استمتع بشراء جوال أوبو رينو 6 برو من الجيل الخامس، يحتوي على شاشة مقاسها 6.55 بوصة، تعمل بنظام اندرويد 11. كما أنها تحتوي على أربع كاميرات خلفية بدقة 2+2+8+64 ميجا بكسل، وتحتوي على كاميرا واحدة أمامية بدقة 32 ميجا بكسل. بالإضافة لرامات سعتها 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلي مساحتها 256 جيجا بايت. بسعر 2999 ريال سعودي.

خصم 400 ريال على هاتف أوبو رينو 5 برو من الجيل الخامس، تعمل بنظام أندرويد 11، وشاشة حجمها 6.5 بوصة. كما يوجد بها أيضاً أربع كاميرات خلفية دقتهم 2+13+16+50 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فدقتها هي 32 ميجا بكسل. كما أنها تحتوي على ذاكرة عشوائية مساحتها 12 جيجا بايت رام، وداخلية سعتها 256 جيجا بايت . بسعر 2399 ريال بدلاً من 2799 ريال سعودي.

تخفيضات الجمعة المذهلة من لولو هايبر على مختلف الماركات العالمية لأجهزة اللاب توب

خصم 500 ريال على أبل ماك بوك اير، بمعالج كور اي 3، وشاشة عرض حجمها 13.3 بوصة. كما يحتوي على ذاكرة تخزين داخلي مساحتها 256 جيجا بايت، وعشوائية 8 جيجا بايت رام. بسعر 3899 ريال بدلاً من 4399 ريال سعودي.

اشتري لينوفو ايديا باد، بمعالج كور أي 3، ويحتوي على شاشة عرض بمقاس 14 بوصة. كما أنه يعمب بنظام تشغيل ويندوز 10، بالإضافة لذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وقرص تخزين اس اس دي سعتها 256 جيجا بايت. بسعر 2799 ريال بدلاً من 2899 ريال سعودي، ووفر 100 ريال.

عروض الجمعة المذهلة من لولو هايبر على الإكسسوارات

خصم 130 ريال على اير بودز2 من ابل، بسعر 499 ريال بدلاً من 629 ريال سعودي.

احصل على خصم 226 ريال على سماعة أذن داخلية بودز برو من سامسونج جالاكسي، بسعر 599 ريال بدلاً من 825 ريال سعودي.

سماعة أذن من لينوفو، بسعر 99 ريال بدلاً من 149 ريال سعودي.

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