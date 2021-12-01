نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 1 ديسمبر 2021 جوائز بقيمة ثلاثة ملايين ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 1 ديسمبر 2021 والتي بدأت صباح اليوم الأربعاء، وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 ديسمبر 2021 تتيح لكل المشتركين وعملاء اكتساب فرصة الفوز بسيارات وجوائز بقيمة ثلاثة ملايين ريال، وذلك في إطار الاحتفالية بمرور 65 عاماً على تأسيس أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية، عروض العثيم لهذا الأسبوع الأول من شهر ديسمبر سوف تكون عروضاً ضخمة على الكثير من السلع، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” تعرف معي زائرنا الكريم على أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة ولمدة أسبوع.

عروض العثيم الأسبوعية 1 ديسمبر 2021

تحت شعار العثيم منكم وفيكم جاءت جوائز هذا العام بمناسبة مرور 65 عاماً على إنشاء مؤسسة العثيم الناجحة في جميع أنحاء المملكة، والتي تعتبر الوجهة الأولى للتسوق للكثير من الأشخاص، أسواق العثيم لها تاريخ كبير في بيع وتسويق كل ما يحتاج إليه المنزل، وتقدم عروضاً متنوعة على مدار الأسبوع، هدايا هذا العام جاءت بعدد من السيارات يتم الفوز بها عن طريق السحب، ولكن من أهم شروط الفوز بتلك الهدايا هو تسجيلك كعميل من عملاء اكتساب.

تجدون في عروض هذا الأسبوع من أسواق العثيم تخفيضات على اللحوم العجالي البلدية سواء بعظم أو بدون عظم، إلى جانب لحم التيس والذي يناسب العزائم والولائم، توجد تشكيلة كبيرة من اللحوم المحلية والمستوردة البرازيلية والاسترالية وبأسعار متنوعة.

أما عروض الأجبان فتشمل الجبن الدمياطي المصري وجبن القريش من ماركة الوادي، أفضل الأجبان المصرية القديمة أو الفيتا أو الدول كريم يمكنكم أن تجدونها في أسواق العثيم، كذلك الأجبان الرومي المصري وشرائح المرتديلا، إلى جانب الزيتون اليوناني أو المصري أو الاسباني الذي يمكنكم الحصول عليه بأسعار جيدة.

خصم كبير على علب الفراولة حيث يمكنك الحصول على علبة فراولة بسعر 4 ريالات، عروض على أسعار باقي الفواكه الأخرى مثل التفاح والأناناس والموز والبرتقال.

أحدث عروض العثيم لهذا الأسبوع

فيما يلي أحدث عروض العثيم اليوم والتي تستمر لمدة أسبوع جمعناها لكم بصفحة واحدة:

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