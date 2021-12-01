نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف يا تلحق يا ما تلحقش.. عروض هايبر بنده بخصومات تصل إلى 60% على اللحوم والأسماك والمنتجات الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماركت بنده من أكبر الهايبرات التي تحمل اسماً معروفاً بين المملكة السعودية، ويتردد اسمه علي لسان أبناء المملكة لأنه يحتوي علي عدة فروع، ودائما يتميز ماركت بنده عن باقي الماركتات في تقديم أقوي العروض والتخفيضات علي جميع منتجاته من لحوم وأسماك ومواد غذائية والتى لا يتم الإستغناء عنها داخل كل منزل، لذلك يبحث الكثير عن صفحة ماركت بنده لمعرفة آخر العروض التي تقدمها.

تقدم صفحة بنده أقوي العروض علي اللحوم المحلية والمستودة، وكذلك عروض مميزة علي مختلف أنواع الفراخ، وخصومات خاصة علي جميع أنواع الأسماك الطازجة، حيث يقدم الماركت أقوي العروض والتخفيضات علي مختلف المنتجات الغذائية بكافة فروعه المنتشرة في الشرق الأوسط بشكل عام.

عروض بنده على اللحوم

اللحوم من البروتينات التي لا يتم الإستغناء عنها طوال العام لأنها تعطي طاقة للجسم وبناء جسم سليم، لذلك حرص ماركت بنده علي تقديم أقوي العروض والتخفيضات علي اللحوم.

تخفيض علي سعر الخروف السوكاني بالعظم.

وعروض على سعر الخروف الروماني الكامل.

وقطع اللحم.

وهناك عدة عروض على سعر الدجاج المتبل الحراق التندوري من ماركة التنمية.

وأقوي العروض على طبق دجاج التنمية المكون من 3 دجاجات بحجم يزن 700 جرام نظيف الأحشاء.

تخفيضات بنده على الأسماك

الأسماك من أهم البروتينات التي تعطي الجسم الفسفور المغذي للجسم وخاصة المخ لأنه يساعد علي التركيز، ونظراً للفترة الدراسية الحالية تقوم الأمهات بطهى السمك بشكل مستمر، لمساعدة الطلبة علي التركيز، وقدمت بنده أقوي العروض علي الأسماك التالية:

السمك السلمون النرويجي

جمبري البحر والهامور

الستيك السلمون النرويجي

تخفيض علي سمك القاروص

سمك السلمون والكنعد الكبير

عروض أخرى من ماركت بنده

كما أن هناك عدة عروض مميزة من بنده علي جميع أنواع المنتجات الغذائية مثل منتجات الأجبان، والألبان، ومستلزمات النظافة بأنواعها، والخضروات، والفواكه، والبهارات، وقدمت بنده أقوي التخفيضات علي أنواع الفواكه والخضروات الطازجة، وعروض علي الكفتة البقري البرازيلي، كما تقدم جميع الفروع أقوى العروض علي مكعبات البقري البرازيلي قليل الشحم، وكذلك علي الستروجانوف البقري البرازيلي، وتستمر عروض بنده علي مدار العام لإسعاد جميع عملائها.