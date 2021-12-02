نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات في عروض السعودية تصل إلى 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية، يقدم هايبر بنده عددا من الخصومات والعروض السعودية القوية في شهر ديسمبر الجاري، حيث يقوم هايبر بنده بإعطاء المزيد من الخصومات وتقديمها وعروض أخرى يتم تقديمها بشكل أسبوعي لكل المواطنين داخل السعودية، حيث يتم تقديم عروض على كل المنتجات الغذائية وغير الغذائية وهو الأمر الذي يجعل من الأهمية التسوق في تلك الفترة من هايبر بنده من أجل الاستفادة من عروض بنده المستمرة.

عروض بنده الأسبوعية الغذائية

ننشر لكم مجموعة من عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات قوية تصل إلى 70% في بعض المنتجات والتي يمكن متابعتها من موقع هايبر بنده للعروض بشكل مستمر.

برتقال للعصير جنوب أفريقي ب 2.95 ريال بدلا من 5.95 ريال.

حلاوة طحينية ب 8.95 ريال بدلا من 14.50 ريال.

دجاج طازج ب 15.95ريال بدلا من 18.95 ريال.

مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم ب 26.95 ريال بدلا من 39.95 ريال.

جمبري مزرعة ب 24.95 ريال بدلا من 34.95 ريال.

أرز بسمتي ب 63.95 ريال بدلا من 83.95 ريال.

خليط كيك بيتي ب 24.95 ريال بدلا من 44.25 ريال.

خلطة الوليمة ب 22.95 ريال بدلا من 35.90 ريال.

فول مدمس ب 9.95 ريال بدلا من 15.80 ريال.

شراب البرتقال ب 29.95 ريال بدلا من 39.90 ريال.

شوكلاته مشكلة ب 39.95 ريال بدلا من 79.90 ريال.

برجر بقري برازيلي ب 25.95 ريال بدلا من 39.95 ريال.

روستو بقري برازيلي ب 38.95 ريال بدلا من 44.95 ريال.

فيليه صدور الدجاج ب 17.95 ريال بدلا من 20.75 ريال.

عروض بنده الأسبوعية على المخبوزات

يقدم هايبر بنده عروض قوية على كل أنواع المخبوزات وتخفيضات كبيرة للغاية.

بسكويت مصري طويل ب 18.95 ريال بدلا من 22.75 ريال.

صندوق كب كيك ب 19.95 بدلا من 22.50 ريال.

كوب كيك أمريكان ب 9.50 ريال بدلا من 10.95 ريال.

براونيز شوكلاته ب 16.95 ريال بدلا من 19.75 ريال.

خبز بالحليب ب 4.95 ريال بدلا من 6.75 ريال.

كرواسان الجبنة ب 5.50 ريال بدلا من 6.25 ريال.

يذكر أن بنده توفر الكثير من الموظفين في كافة الفروع في المملكة العربية السعودية من أجل تغطية كل احتياجات كل العملاء في كل الفروع وتقديم خدمات عالية، ويقوم هايبر بنده بشكل أسبوعي بتقديم عروض وتخفيضات على الأغذية وعلى كافة المأكولات، كما تقدم عروض بنده عروضا على كل المساحيق الخاصة بالملابس وغيرها وتستمر عروض بنده بشكل مستمر.

وتعد عروض بنده مستمرة من الأربعاء الاول من ديسمبر وحتى الخميس الثلاثاء السابع من سبتمبر أي من الأربعاء 26 ربيع الثاني وحتى الثلاثاء 3 جمادي الأول 1443 هجريا.