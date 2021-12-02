انت الان تتابع تفاصيل خبر تفاصيل باقات Indigo بلس 2021 من WE الإنترنت والمحمول والتليفون الأرضي بفاتورة واحدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE، عن أقوى العروض التي يشهدا السوق المصري منذ سنوات، وهو نظام “Indigo Plus” والذي يجمع إشتراكات المحمول والتليفون الأرضي والإنترنت في فاتورة واحدة.

ومع نظام إنديجو الشهرية يمكنك الحصول على أكبر سعة إنترنت في مصر للموبايل، وسرعات مختلفة للإنترنت المنزلي، ودقائق مجانية للتليفون الأرضي في نظام واحد فقط ( باقات انديجو)

شرح نظام Indigo Plus 170 وسعر الباقة بعد الضريبة

2000 وحدة للموبيل.

5 جيجابايت إنترنت للمحمول.

1000 دقيقة موبايل لرقم WE المفضل لك.

إنترنت منزلي بسرعة تصل إلى 5 ميجابت بسعة استخدام 100 جيجابايت، وبعد أنتهاء الباقة تهبط السرعة إلى 1 ميجابت.

استلام خط أرضي WE 20 مع خدمة إظهار رقم الطالب مجاناً.

120 دقيقة محلية للتليفون الأرضي.

500 دقيقة مكالمات مجانية من الخط الأرضي إلى خط موبايل WE ” والعكس

سعر باقة Indigo Plus 170 هو 221 جنيها شهريا،بعد الضرائب وجميع الرسوم الأخرى.

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شرح نظام إنديجو 285 وسعر الباقة بعد الضريبة

7000 وحدة للموبيل.

10 جيجابايت إنترنت للمحمول.

1000 دقيقة موبايل لرقم WE المفضل لك.

إنترنت منزلي بسرعة تصل إلى 5 ميجابت بسعة استخدام 100 جيجابايت، وبعد أنتهاء الباقة تهبط السرعة إلى 1 ميجابت.

استلام خط أرضي WE 35 مع خدمة إظهار رقم الطالب مجاناً.

2000 دقيقة محلية للتليفون الأرضي.

1000 دقيقة محافظات.

500 دقيقة مكالمات مجانية من الخط الأرضي إلى خط موبايل WE ” والعكس

سعر باقة Indigo Plus 285 هو 363 جنيها شهريا،بعد الضرائب وجميع الرسوم الأخرى.

فاتوره وحده نت ارضي ونت محمول

طريقة تحويل خطك إلى الشبكة الرابعة للمحمول «المصرية للاتصالات 015 we»

شرح نظام إنديجو 565 وسعر الباقة بعد الضريبة

17000 وحدة للموبيل.

30 جيجابايت إنترنت للمحمول.

1000 دقيقة موبايل لرقم WE المفضل لك.

إنترنت منزلي بسرعة تصل إلى 5 ميجابت بسعة استخدام 100 جيجابايت، وبعد أنتهاء الباقة تهبط السرعة إلى 1 ميجابت.

استلام خط أرضي WE 65 مع خدمة إظهار رقم الطالب مجاناً.

2000 دقيقة محلية للتليفون الأرضي.

1000 دقيقة محافظات.

500 دقيقة مكالمات مجانية من الخط الأرضي إلى خط موبايل WE ” والعكس

سعر باقة إنديجو 565 هو 707 جنيها شهريا،بعد الضرائب وجميع الرسوم الأخرى.