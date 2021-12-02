شوف عروض أسواق العثيم بالسعودية على كل المنتجات

عروض وتخفيضات أسواق العثيم بالسعودية تخفيضات وخصومات على كل المنتجات توفير يصل إلى 50٪ من سعر المنتج وتتوافر به منتجات ضرورية لكل بيت سعودي والعروض على كل المنتجات بلا استثناء.

يسعي أسواق العثيم دائماً الي إرضاء جميع العملاء ويسعى ايضاً لتفاوت اسعاره لتناسب جميع الفئات من يرغب في سلعة وسعر مناسب له سوف يجده متوفر في أسواق العثيم.

عروض وتخفيضات أسواق العثيم بالسعودية على الفاكهة والخضروات:

الفراولة من الفاكهة المرغوبة لدي الجميع وتستخدم ايضاً في عمل الحلوي كالكيكات والصوص ايضاً ويمكن عملها عصير فريش بمذاق رائع ومفيد لتوافر العديد من العناصر الغذائية بها سعر الفراولة داخل العرض العلبة ب 3.95 ريال سعودي.

استفيد بالعرض على التفاح الأحمر والأخضر به فوائد كثير ويلزم تناوله للاطفال على الأخص ليحصلوا على الفوائد الغذائية المتوفرة به سعر التفاح الأحمر داخل العرض في أسواق العثيم السلة ب 6.95 ريال سعودي.

والتفاح الأخضر السلة بسعر 6.75 ريال سعودي.

عرض الأناناس لا تجعله يفوتك فالأناناس من الفاكهة اللذيذة والمستخدمة في تزين التورتة والجاتوه تعطي لهم مذاق خاص السعر داخل العرض حبة الأناناس

ب 7.95 ريال سعودي.

ويوجد عرض أيضا على الموز الكيلو بسعر 4.45 ريال سعودي.

العرض على البرتقال ابو صرة داخل العرض سعر الكيلو ب 4.95 ريال سعودي.

عروض وتخفيضات أسواق العثيم على الأرز البسمتي:

الأرز البسمتي بكل أنواعه وبجودة عالية متوفر لدى أسواق العثيم الأرز البسمتى هو أساس السفرة السعودية والعربية لكل افضل انواع الكبسات باللحمة والدجاج وأيضاً تناول الأرز البسمتي بجانب كل المأكولات في الغداء.

أرز ابو كأس مزه وفر اكثر من 37٪ سعر الكيس (١٠ كجم) قبل العرض 83.95 وسعر الكيس (١٠ كجم) داخل العرض ب 52.95 ريال سعودي.

أرز بسمتي فيكتو سيلا الكيس (١٠ كجم)

السعر للكيس قبل العرض 71.25 ريال سعودي والسعر للكيس داخل العرض 48.95 ريال سعودي.

أرز بسمتي زاد الوطن الهندي الكيس يحتوي على (٥ كجم) جودته عالية وحبة الأرز ممتازه السعر قبل العرض 28.75 ريال سعودي وسعر الكيس ال(٥ كجم) داخل العرض 19.95 ريال سعودي.

ويوجد عرض على الدقيق الابيض الفاخر نستخدم الدقيق في كل شئ الحلوى والماكولات فيجب توافرة فالبيت طوال الوقت والعرض داخل أسواق العثيم عليه مناسب جداً السعر داخل العرض الكيس

(١ كجم) دقيق رياض فود تخمير ذاتي بسعر 4.25 ريال سعودي.