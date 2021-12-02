تقسيط الأجهزة الكهربائية من عبد اللطيف جميل، مجموعة عبد اللطيف جميل هي مجموعة شركات ذات نشاطات عديدة، والتي تقع في المملكة العربية السعودية أسسها عبد اللطيف جميل عام 1945، و يتركز نشاط الشركة في 7 قطاعات اقتصادية، وهم: النقل، والهندسة والتصنيع، الخدمات المالية، خدمات البيئة، الأراضي والقطاعات، كما أن لها فروع متعددة في ما يزيد عن 30 دولة في كافة قارات العالم.

تقسيط الأجهزة الكهربائية من عبد اللطيف جميل

تقسيط الأجهزة الكهربائية من الخدمات التمويلية التي تقدمها شركة عبد اللطيف جميل، حيث توفر الشركة مجموعة هائلة من عروض التمويل، والتقسيط للأجهزة الكهربائية والسيارات، لذا نقدم لكم شروط الحصول على الأجهزة الكهربائية بدون فوائد من عبد اللطيف جميل، وهي:

أن يكون المواطن يعمل في القطاع الخاص أو القطاع العام.

ان يزيد راتب المواطن عن 3 آلاف ريال سعودي.

قضاء شهر على الأقل في المؤسسة الحكومية التابع لها المتقدم، وقضاء شهرين على الأقل في مؤسسات القطاع الخاص.

وجود كفيل للمتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

الأوراق المطلوبة لتقسيط الأجهزة الكهربائية

بعد استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على الأجهزة الكهربائية بالقسط من عبد اللطيف جميل يجب إحضار الأوراق التالية: