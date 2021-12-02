نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط الأجهزة الكهربائية من عبد اللطيف جميل في المقال التالي
تقسيط الأجهزة الكهربائية من عبد اللطيف جميل، مجموعة عبد اللطيف جميل هي مجموعة شركات ذات نشاطات عديدة، والتي تقع في المملكة العربية السعودية أسسها عبد اللطيف جميل عام 1945، و يتركز نشاط الشركة في 7 قطاعات اقتصادية، وهم: النقل، والهندسة والتصنيع، الخدمات المالية، خدمات البيئة، الأراضي والقطاعات، كما أن لها فروع متعددة في ما يزيد عن 30 دولة في كافة قارات العالم.
تقسيط الأجهزة الكهربائية من عبد اللطيف جميل
تقسيط الأجهزة الكهربائية من الخدمات التمويلية التي تقدمها شركة عبد اللطيف جميل، حيث توفر الشركة مجموعة هائلة من عروض التمويل، والتقسيط للأجهزة الكهربائية والسيارات، لذا نقدم لكم شروط الحصول على الأجهزة الكهربائية بدون فوائد من عبد اللطيف جميل، وهي:
أن يكون المواطن يعمل في القطاع الخاص أو القطاع العام.
- ان يزيد راتب المواطن عن 3 آلاف ريال سعودي.
- قضاء شهر على الأقل في المؤسسة الحكومية التابع لها المتقدم، وقضاء شهرين على الأقل في مؤسسات القطاع الخاص.
- وجود كفيل للمتقدم حاصل على الجنسية السعودية.
الأوراق المطلوبة لتقسيط الأجهزة الكهربائية
بعد استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على الأجهزة الكهربائية بالقسط من عبد اللطيف جميل يجب إحضار الأوراق التالية:
- صورة حديثة لخطاب تعريف بالراتب صادرة من جهة عمل المتقدم.
- في حالة عدم وجود خطاب تعريف مصدق عليه من جهة العمل، يلزم تقديم كشف حساب لمدة ثلاث شهور.
- أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية، وبالنسبة للمقيم يتم إحضار أصل وصورة الإقامة بشرط تكون سارية المفعول.
- صورة صادرة من التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص.
- ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد أطلقت رقم خاص بها لخدمة العملاء والرد على جميع الاستفسارات عن طريق الاتصال على 8002442211 في جميع الأوقات.
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