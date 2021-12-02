نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات سامسونج وهواوي والإلكترونيات بتخفيضات مكتبة جرير الموفرة jarir في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكتشف اخر العروض وأحدث التكنولوجيا مع عروض جرير السعودية المستمرة في شهر ديسمبر، وخصم هائل على أسعار المنتجات في جرير، وينطبق ذلك على الهواتف الذكية بما فيها من إصدارات حديثة وإمكانيات عالية لتوفر لكم شراء جوال بأعلى الإمكانيات من أشهر الماركات مثل سامسونج وهواوي بسعر لا مثيل له، كما نعرض لكم التخفيضات المتاحة على ساعات هواوي جرير والمزيد من الأجهزة الإلكترونية في عروض مكتبة جرير jarir bookstore.

عروض جرير للجوالات سامسونج

أهم عروض جرير للجوالات سامسونج متاحة على جوال سامسونج جلاكسي زد فليب 3 ذو التصميم المميز للغاية، وقابليته للطي التي تجعل حجم الجوال أصغر وعملي أكثر، ويأتي معالج الجوال من نوع كوالكوم سناب دراجون 888 الشهير بالأداء السريع وخاصةً في المهام التي تتطلب استجابة سريعة من الجوال، ومميزات الجوال لا تقتصر على ذلك فقط بل يأتي الجوال بشبكة الجيل الخامس، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت، وإليكم المزيد من التفاصيل عن الجوال وأسعاره.

جوال سامسونج جلاكسي زد فليب 3 بسعر 3799 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير

إليكم تخفيضات الجوالات في مكتبة جرير وأحدث الإصدارات من جوالات هواوي، حيث نجد جوال هواوي نوفا 9 من بين العروض بسعر خاص، ويأتي الهاتف بمواصفات مميزة كالرامات العالية وهى 8 جيجا رام، سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، بالإضافة إلى تخفيضات أخرى على جوالات هواوي نعرضها لكم في النقاط التالية.

هواوي نوفا 9 بسعر 1899 ريال سعودي.

هاتف هواوي نوفا 8i، مساحة تخزين 128 جيجا بايت، سعة البطارية 4300 مل امبير، بسعر 1399 ريال سعودي.

عروض جرير لابتوب

أسعار لابتوب جرير تأتي بأقوى الخصومات، وإصدارات متنوعة من hp، Asus، وأيضًا ماك بوك جرير بأفضل سعر في المملكة العربية السعودية.

لابتوب Hp نوت بوك بسعر 3119 ريال سعودي بدلًا من 3399 ريال سعودي.

ماك بوك برو بذاكرة داخلية 512 جيجابايت بسعر 7599 ريال سعودي بدلًا من 8549 ريال سعودي، وذاكرة داخلية 1 تيرا بايت، بسعر 8499 ريال سعودي بدلًا من 9399 ريال سعودي.

ساعات ذكية جرير هواوي

إليكم عروض جرير على الساعات الذكية من هواوي، فتتوافر هواوي ساعة ذكية واتش فيت التي تتناسب مع معظم أنواع الجوالات سواء التي تعمل بنظام التشغيل اندرويد أو مع الأجهزة التي تعمل بنظام ios الخاص بأجهزة ابل، وتقدم مكتبة جرير عرض مغري على ساعة هواوي GT 2 pro 46، التي تقبل التشغيل على أجهزة تعمل بنظام اندرويد 5 أو نظام التشغيل ios 9 أو الإصدارات الأعلى من الإصدارات السابقة.