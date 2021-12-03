انت الان تتابع تفاصيل خبر كيف اعرف نقاط قطاف سوا لاستبدالها بمكافآت شركة اس تي سي stc.. طريقة معرفة رصيد نقاط قطاف سوا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كيف اعرف نقاط برنامج قطاف سوا، سؤال يبحث عن إجابة له عملاء شركة الاتصالات السعودية اس تي سي الذين يستخدمون شرائح سوا للهواتف المحمولة، ويعتبر برنامج قطاف من الخدمات التي تقدمها شركة stc لعملائها لتمكنيهم من جمع النقاط واستبدالها بدقائق مكالمات أو رسائل نصية ومكافآت أخرى حسب رغبة كل عميل، كما أن الإشتراك في برنامج قطاف مجاني وسهل التسجيل، ويتم جمع النقاط من هذا البرنامج بعد عمليات دفع فواتير خدمة الجوال أو الهاتف أو دفع فواتير الأنترنت المنزلي أو شحن شرائح سوا وأيضا دفع فواتير كويك نت .

التسجيل في برنامج قطاف سوا متاح لعملاء شركة stc المشتركين في نظام الفاتورة والدفع المسبق، ويتم التسجيل فيه مجانا من خلال إرسال رسالة قصيرة تحمل رقم 201 إلى الرقم 900، كما يتم التسجيل من خلال الاتصال برقم 902 أو رقم 202 لنظام الدفع المسبق، أو الاتصال بالرقم 0907 أو رقم 1818 لنظام الفواتير، وأتاحت الشركة التسجيل عن طريق تطبيقها mystc

طريقة معرفة نقاط قطاف سوا