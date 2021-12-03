كيف اعرف نقاط قطاف سوا لاستبدالها بمكافآت شركة اس تي سي stc.. طريقة معرفة رصيد نقاط قطاف سوا

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محمد سياف - ابو ظبي - كيف اعرف نقاط برنامج قطاف سوا، سؤال يبحث عن إجابة له عملاء شركة الاتصالات السعودية اس تي سي الذين يستخدمون شرائح سوا للهواتف المحمولة، ويعتبر برنامج قطاف من الخدمات التي تقدمها شركة stc لعملائها لتمكنيهم من جمع النقاط واستبدالها بدقائق مكالمات أو رسائل نصية ومكافآت أخرى حسب رغبة كل عميل، كما أن الإشتراك في برنامج قطاف مجاني وسهل التسجيل، ويتم جمع النقاط من هذا البرنامج بعد عمليات دفع فواتير خدمة الجوال أو الهاتف أو دفع فواتير الأنترنت المنزلي أو شحن شرائح سوا وأيضا دفع فواتير كويك نت .
التسجيل في برنامج قطاف سوا متاح لعملاء شركة stc المشتركين في نظام الفاتورة والدفع المسبق، ويتم التسجيل فيه مجانا من خلال إرسال رسالة قصيرة تحمل رقم 201 إلى الرقم 900، كما يتم التسجيل من خلال الاتصال برقم 902 أو رقم 202 لنظام الدفع المسبق، أو الاتصال بالرقم 0907 أو رقم 1818 لنظام الفواتير، وأتاحت الشركة التسجيل عن طريق تطبيقها mystc
طريقة معرفة نقاط قطاف سوا
كيف اعرف نقاط قطاف سوا، يتم ذلك من خلال إرسال رسالة قصيرة إلى الرقم 900 يكتب فيها رقم 202 أو من خلال تطبيق mystc الخاص بشركة الاتصالات السعودية .
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تحويل نقاط قطاف سوا إلى ريال
أتاحت شركة الاتصالات السعودية لعملاء شريحة سوا تحويل نقاط قطاف “سوا” إلى رصيد بالريال، حيث أن كل 5 نقاط تساوي 1 ريال سعودي فإذا كان حساب قطاف به على سبيل المثال 400 نقطة فيمكن تحويلها للحصول على 80 ريال، ويتم تجميع نقاط قطاف لاستخدامها عند دفع فواتيرالهاتف والجوال، كما يمكن استبدال نقاط قطاف سوا برصيد أو بالمكافآت التي تمنحها شركة stc أو من مختلف الهدايا التي يقدمها شركاء الشركة .
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