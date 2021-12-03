طريقة التخلص من البقع العنيدة عن مناشف المطبخ بدون تعب.. إليك هذه الحيلة

فوط المطبخ مهمة بشكل كبير بالنسبة لجميع النساء فهي تعتبر من أهم الأدوات التي يتم استخدامها دائما أثناء معي الطعام في المطبخ، كما لدي هذه الفوط العديد من الاستخدامات المختلفة التي تساعد في إخراج جميع الصواني الساخنة بشكل كبير من الفرن كما يمكنكم استخدامها أيضا من أجل تجفيف الأيدي، كما يمكن استخدامها من تنشيف الأطباق ولكن من أهم المشاكل التي كل تواجه كل النساء هي أن هذه الفوط دائما ما تتعرض البقع والرائحة والاتساخ، لذلك سوف نقدم لكم بعض الطرق التي تساعد في الحفاظ على هذه المناشف من البقع عالقة بها تابعوا معانا.

أسهل الطريق لتنظيف مناشف المطبخ

أولا قومي بنقع المناشف في وعاء واغمريها بالماء الساخن ثم قومي بإضافة مسحوق تنظيف الملابس الذي تقومي باستخدامه ثم اتركي هذه المناشف لمدة طويلة تصل إلى ليلة كاملة حتى يمكن أن تذوب جميع البقع والدهون العالقة بها، ثم قومي بعد ذلك بشطف هذه المناشف واتركيها لتنشف جيدا في الشمس .

ثانيا اذا كانت البقع عالقة بشكل كبير ولا يصلح معها الطريقة السابقة من الأفضل علي هذه المناشف والفوم في الماء والصابون حتى يتم إزالة جميع البقع بشكل ي ثم يتم شطفها جيدا ووضعها مع باقي المناشف الاخرى في الغسالة ثم يتم وضع بعض قطرات من المطهر فعملية الغلي تساعد في أزالت جميع البقع.

افضل طريقة للتخلص من الروائح الكريهة في مناشف المطبخ

حتى يمكنكم التخلص من جميع الروائح التي تكون عالقة في تلك الفوط والمناشف يجب عليكم أن تقومي بإضافة كوب من الخل الابيض ع غسل هذه المناشف فالخل يساعد في القضاء على جميع الروائح ويساعد في إزالة البقع الداكنة أيضا .