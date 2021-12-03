نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتحب الرمان هقولك على أسرع طريقة تفصيص كمية كبيرة في دقائق معدودة بدون ملل في المقال التالي
من الفواكة اللذيذة التي لايختلف عليها الكثي الرمان فهو يحمل العديد من الفيتامينات والمعادن لذلك فإن تناوله سواء بالأكل أو عصير يمد الجسم بفوائد كثيرة سوف نذكرها لكم من خلال السطور القادمة في هذا المقال، ولكن رغم حب الكثير لـ فاكهة الرمان إلا أنهم لا يسعون لشرائه بسبب صعوبة تفصيصه، ولكننا لدينا طريقة سهلة تجعلك تقوم بتفصيص كمية كبيرة من الرمان في دقائق قليلة.
طريقة تفصيص الرمان بسرعة
للرمان فوائد عديدة تجعلك تحرص على تناولة بشكل دائم سواء بمضغ الحبوب الخاصة به أو صنعه كا عصير، ومن تلك الفوائد الأتي:-
- الحرص على سلامة الأسنان وقوتها.
- صنع غسول من الرمان يعد أمر جيد للقضاء على التسوس ورائحة الفم الكريهه.
- الرمان من الفواكه التي تحمي الانسان من انسداد الأوعية الدموية وتصلب الشرايين لذا يحمي القلب من الجلطات وذلك لأنه يعمل على خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار.
- مفيد جدا لمرضى الأنيميا أو فقر الدم كما معروف عنه.
- يعمل على نضارة البشرة.
خطوات تفصيص كمية من الرمان بطريقة سريعة
- أولا نحضر وعاء نظيف يسع كمية الرمان التي نقوم بتفكيكها.
- بسكين ذو سلاح قوي وحاد نقوم بتقسيم الرمانه إلى 4 أجزاء.
- وقبل فتح الأجزاء الأربعة بيد دق الثوم أو أي شئ ثقيل نقوم بالدق على القشرة الخارجية للرمانه مع الحرص أن تكون داخل الإناء.
- بعد ذلك نفصل الأجزاء عن بعضها البعض سوف نجد الرمان تم تفصيصه بسرعة كبيرة وهكذا في باقي حبات الرمان.
كيفية حفظ الرمان وتخزينة لوقت طويل
- أولا في حالة إذا كانت ربة المنزل تريد أن تحفظ الرمان لابد من اختيار الحبة ذات اللون الأحمر الغامق وتناول ذات اللون الأحمر الفاتح سريعا.
- اختيار حبة الرمان الثقيلة وليست الخفيفة لأن الخفيفة دليل على فساد الحب من الداخل.
- اخيار الحبة السليمة التي لا تحتوي على شقوق لأن مثل هذة الحبة لا تتحمل الحفظ ولكنها تفسد سريعا.
- حفظ الرمان في درجة حرارة الغرفة بعيد عن أشعة الشمس والرطوبة وذلك في حالة الحفظ الحبة بالقشر.
- لكن يفضل تفصيصة وحفظة في أكياس داجل الفريزر أو وعاء نظيف ومحكم الغطاء.
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