شوف عروض بنده اليوم خصومات وتخفيضات من 20 وحتي 65 % عروض نهاية العام تحطيم الأسعار

شركة بنده تكون شركة من الشركات التي استطاعت شركة صافولا الحصول عليها، وذلك قد تم حدوثه في سنة 1998، حيث أن الشركة قد أدخلت العديد من التغييرات المباشرًة على الكثير من النماذج الخاصة بأعمالها من أجل تقديمها فورًا، كما أن أول خطوة لدى شركة بنده، هي أنها وحدت كافة الأسواق التي تخص بنده المتحدة مع أسواق العزيزية تحت الشعار الذي يسمى بنده وذلك من أجل انتشار الاسم بالصورة العريقة والمذهلة بين كل الأفراد في المملكة.

عروض بنده الاسبوعية

يصدر سوق بنده العديد من العروض الرائعة والخصومات الكبيرة والمذهلة للغاية بالمملكة العربية السعودية، كما أن السوق يقوم بإعطاء هذه العروض والخصومات سواء كانت تلك العروض أسبوعية أو خصومات وعروض أخرى يومية.

حيث ينتظر العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية هذه الخصومات والعروض التي يتم توفيرها من قبل الهايبر، وهذا بسبب أنها تعد من أروع وأكبر ما يتواجد في الهايبر على كل المستلزمات الغذائية وكذلك الغير غذائية.

خصومات بنده

عروض بنده اليوم 400 مل من شامبو نوعه بانتين يكون سعره 8.95 بدلًا من 24.75 ريال سعودي.

خصومات بنده الكيلو جرام من الكفتة البقرية البرازيلية تكون بسعر 24.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.

مقدار كيلو جرام من البرجر البرازيلي البقري يكون بسعر 25.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

الكيلو جرام من فخذ الخروف نوعه النعيمي يكون بسعر 76.95 بدلًا من 90.95 ريال سعودي.

الكيس من الدجاج الطازج نوعه التنمية حجم 1000 جرام يكون سعرها 15.50 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده