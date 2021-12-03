شوف عروض بنده تصل ل 70% خصومات نهاية العام فقط تسوق الآن

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عروض بنده السعودية، سوق بنده يقوم ببيع كافة المنتجات والمستلزمات التي تخص احتياجات الغذاء، حيث يتم توافر العديد من المستحضرات الثانية في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يعطي تلك المستحضرات التي تشمل على جودة كبيرة ومرتفعة لكي تتواجد بالأسعار المتناسبة مع جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وكذلك المتواجدين بالمملكة، حيث أن شركة بنده قد نالت الكثير من الجوائز أثناء التاريخ الخاص بها، والجوائز هي، جائزة أفضل وأحسن علامة من العلامات التجارية المتواجدة في آسيا عام 2011.
عروض بنده الأسبوعية تخفيضات غير مسبوقة في نهاية العام اغتنم الفرصة
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يعد من ضمن أكبر وأشهر الأسواق التي يتم تواجده بالمملكة العربية السعودية، فإن سوق بنده يعمل على تقديم الكثير من الخدمات إلى العديد من العملاء التي يمكن وصولها إلى نحو مائة وست مليون عميل يتم تواجدهم سواء في جمهورية مصر العربية أو بالمملكة العربية السعودية.
كما أن السوق يعتبر من إحدى القطاعات الهامة والضرورية التي تختص بقطاع التجزئة، وأيضًا فإن الهايبر قد يشمل على السجل الكبير الذي يعود لسنة 1978.
تخفيضات بنده الأخيرة
- تنزيلات بنده على الكيلو جرام من جمبري المزعة 60 او 70 يكون بسعر 24.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم 40 * 330 مل من المياه نوعها تانيا عدد اثنان كرتون سعرها يكون 24.95 بدلًا من 37 ريال سعودي.
- خصومات بنده 500 مل من زيت الزيتون نوعه البكر الممتاز نوعه رحمه عدد اثنان قطعة يكون بسعر 26.95 بدلًا من 41.50 ريال سعودي.
- عدد اثنان قطعة من المايونيز حجم 940 جرام نوعه هاينز سعره 19.95 بدلًا من 33 ريال سعودي.
- 1 + 1 من الشطة الحارة نوعها رنا مقدار 474 مل يكون بسعر 5.50 بدلًا من 11 ريال سعودي.
- 108 جرام من الجبنة بالقشطة المربعات من النوع المراعي عدد ست حبات يكون بسعر 8.95 بدلًا من 14.85 ريال سعودي.
- 9 لتر من زيت الذرة نوعه عافية سعره يكون 79.95 بدلًا من 109.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الحلاوة الطحينية مع الشوكولاتة نوعها الجميل تكون 15.95 بدلًا من 25.50 ريال سعودي.
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