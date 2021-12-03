استمرار مفاجئات وفاعليات العيد الوطني الإماراتي الخمسين وعروض مهرجان التراث الوطني 50

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عمر شويل - جدة تستمر مفاجئات وفاعليات العيد الوطني الإماراتي الخمسين وعروض مهرجان التراث الوطني 50 وتشهد دولة الإمارات اليوم احتفالات وفعاليات عدة بمناسبة عيدها الوطني ال50 ، والذي تشهده البلاد كل عام في الثاني من ديسمبر وهو اليوم المقرر للإحتفال بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فاعليات الحفلات الغنائية للعيد الوطني 50

هذا العام مميزآ في الاحتفالات بالامارات العربية المتحدة حيث شهدت البلاد لأول مرة الاحتفالات قبل العيد الوطني المقرر ب 50 يومآ ، وذلك احتفالا باليوبيل الذهبي للإمارات لمرور 50 عامآ علي اتحداها.

بدأت الاحتفالات الغنائية بقصر الحصن يوم 26 نوفمبر الماضي وتم إحياء الحفل بواسطة المطرب الإماراتي عيضة المنهالي.

واستضاف قصر الإمارات الأربعاء الموافق 1 ديسمبر الجاري ، حفلًا غنائيآ لعدة مطربين مثل المطرب ماجد المهندس، والفنانة أصيل هميم، بينما يستضيف قصر الحصن اليوم الخميس الموافق 2 ديسمبر ، وهو اليوم الوطني المقرر للإحتفال كل عام حفلًا غنائيًّا للفنان حمد العامري.

ومن المقرر إقامة حفلًا غنائيًّا كبيرآ للفنانة أحلام، غدآ الجمعة الموافق الثالث من ديسمبر الجاري، بمتحف اللوفر بمدينة أبوظبي.

وشهدت العاصمة أبوظبي في جميع انحاءها تزيينها بعبارات 50 عاماً من البناء والإعمار وتشكيلات ضوئية لأطفال يحملون بأيديهم العلم

الإماراتي .

فاعليات الفنون والأنشطة لليوم الوطني الإماراتي 50

تتزين العاصمة أبوظبي بفاعليات واحتفالات عدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

موسم فنون الطهي

تحتفل مطاعم المأكولات والمشروبات باليوبيل الذهبي للإمارات

بتقديم تجارب استثنائية تروي قصة شهية عن أفضل أطباقها، ومن المقرر مشاركة 17 مركز تسوق وأكثر من 100 مطعم في حملة

” قصة شهية” عبر توفير قائمة من ألذ الأطباق مقابل 50 درهما فقط

ومن المقرر أن تستمر فعاليات موسم فنون الطهي في أبوظبي حتى يوم 9 ديسمبر الجاري ، وتقدم عروضآ متنوعة ودروسآ للطهي.

احتفالات مهرجانات التراث

تبدأ اليوم الخميس الموافق 2 ديسمبر الجاري، تقديم مجموعة متنوعة من الفاعليات ، حيث ينظم مركز بوابة الشرق مول عرض اليوم الوطني ويقدمه محمد البريكي ومحمد الصقري وذلك في تمام الساعة السادسة مساءآ ويستمر حتي الساعة الثامنة .

ثم يعقبه عرض هولوجرام الشيخ زايد، وتجربة مجلس قصة الخمسين التي تروي مسيرة الإمارات على مدار الخمسين عامًا الماضية من خلال مجموعة من الصور الأرشيفية.

ومن المقرر إقامة العرضان يوميًا من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً حتى يوم 4 ديسمبر الجارى