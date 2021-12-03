نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات 2021 في السعودية أقوى التخفيضات والخصومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اجدد عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات 2021 ، يعتبر موقع اكسترا من أهم المواقع الإلكترونية التي توفر للمواطنين السعوديين كل ما يحتاجونه من أجهزة كهربائية، وإلكترونية، جوالات، بأسعار خارج المنافسة، حتى أن البعض جعلوه هو موقعهم الأساسي عند التفكير في شراء ما يحتاجونه، ومن أهم العروض التي يقدمها هي عروض الجوالات التي تتيح شراء أحدث جوال بخصم يكاد يصل حتى 50%، وهدايا إضافية رائعة، بتسهيلات في الشحن والتوصيل، واليوم سنقدم لكم أحدث عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات في السعودية.

اجدد عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات 2021

يقدم موقع اكسترا مجموعة رائعة من أحدث الجوالات والأجهزة اللوحية، من أقوى الماركات العالمية.

والتي تعتبر هي محط اهتمام جميع العملاء، كما يوفر الموقع أيضًا إمكانية الحجز المسبق للجوال:-

عرض اكسترا بخصم 19.14% على هاتف آيفون 12 برو، 5 جي، 128 جيجا، باللون الأزرق بسعر 3799 ريال، بدلًا من 4699 ريال.

سعر هاتف سامسونج جالكسي إس 21 إلترا، 5 جي، 256 جيجا، بخصم 20.37، بسعر 4299 ريال بدلًا من 5399 ريال.

عرض اكسترا على هاتف سامسونج نوت 20، 5 جي، 256 جيجا، باللون البرونزي، بخصم 35%، سعره 2599 ريال بدلًا من 3999 ريال.

سعر هاتف فيفو إكس 60 برو، 5 جي، 256 جيجا، أسود، بخصم 10%، سعره 2699 ريال بدلًا من 2999 ريال.

كل تلك العروض يمكن للعميل أثناء الشراء يختار هدية إضافية من اختياره.

التخفيضات الكبرى ضمن عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات في السعودية

المميز في عروض اكسترا أنها لا تشمل فقط على بعض العلامات التجارية، بل تضم علامات مختلفة، مما يساعد على تلبية رغبات كل العملاء:-

سعر هاتف هواوي نوفا 7 آي 128 جيجا

باللون أخضر مشرق.

وذلك ضمن عروض اكسترا بخصم 33.07%، 769 ريال.

بدلًا من 1149 ريال.

عرض اكسترا على هاتف هواوي 6 بي 64 جيجا

باللون الأسود، بخصم 5%، 569 ريال بدلًا من 599 ريال.

سعر هاتف شاومي 11 تي برو، 5 جي

256 جيجا، 8 جيجا رام، بخصم 16%، 2099 ريال بدلًا من 2499 ريال.

عرض اكسترا على هاتف شاومي 11 تي، 5 جي

256 جيجا، باللون الأبيض، بخصم 10%، بسعر 1799 ريال بدلًا من 1999 ريال.

شاومي بوكو إكس 3 برو

خصم 23.1% على هاتف شاومي بوكو إكس 3 برو، 4 جي، 128 جيجا، بسعر 799 ريال بدلًا من 1059 ريال.

سعر هاتف أوبو أيه 54، 128 جيجا

باللون الأسود، بخصم 23.55، 489 ريال بدلًا من 849 ريال.

عرض اكسترا على هاتف أوبو إيه 94، 4 جي

128 جيجا، باللون البنفسجي، سعره 999 ريال، بدلًا من 1199 ريال.

سعر هاتف تكنو بوفا 2، 4 جي 128 جيجا

باللون الأسود في عروض اكسترا 699 ريال، بخصم 15.76% بدلًا من 829 ريال.

هاتف تكنو سبارك 7 برو، 4 جي

خصم 11.11% على هاتف تكنو سبارك 7 برو، 4 جي، 128 جيجا، باللون الأزرق، في عروض اكسترا، سعره 559 ريال بدلًا من 629 ريال.

عروض اكسترا للالكترونيات في السعودية

لم تقتصر عروض اكسترا على الجوالات فقط، بل أيضًا تقدم عروض مثالية على الالكترونيات والأجهزة الكهربائية من مختلف العلامات التجارية، والتي جعلته قادر على المنافسة:-