شوف لولو هايبر ماركت يقدم خصومات هائلة على الأجهزة المنزلية

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إذا كنت ترغب في شراء أحد الأجهزة الكهربية بأقل الأسعار يمكنك الاستفادة من عروض لولو هايبر ماركت على الأجهزة المنزلية والإلكترونية. حيث يعرض الهايبر مئات الأصناف من الأجهزة من أشهر الماركات العالمية. كذلك يعرض الهايبر بعض الأجهزة الطبية مثل أجهزة قياس ضغط الدم وأجهزة العناية الشخصية للرجال والسيدات أيضا. كما توجد عروض على بعض أنواع كاميرات الفوتوغرافية وأجهزة الصوت. عروض لولو هايبر ماركت طحن حبات القهوة في المنزل أكثر سهولة مع مطحنة ايكون المميزة يمكنك الحصول عليها والاستفادة بخصم قيمته ستين ريالا. تعرض المطحنة في لولو مول بسعر 149 ريال بدلا من 209 ريال.

خلاط يدوي لخلط البيض والسوائل مقابل 59 ريال بدلا من 76 ريال.

احصل على خلاط ايكون مع مطحنة لطحن التوابل والمكسرات بخصم عشرين ريالا متوفر بسعر 69 ريال بدلا من 89 ريال.

محضرة الاسبريسو من ايكون بسعر 289 ريال بدلا من 359 ريال.

فرم اللحوم في المنزل مع فرامة اللحم من ايكون أصبح أكثر سهولة احصل عليها الآن مقابل 149 ريال بدلا من 199 ريال.

جهاز سلق البيض من ايكون مقابل 49 ريال بدلا من 76 ريال. غسالة ملابس أوتوماتيك ايكون تحميل علوي 7 كيلو جرام بسعر 999 ريال بدلا من 1299 ريال.

اشتري ايكون برادة مياه توضع على الطاولة تحتوي على مخرجين للماء البارد والساخن مقابل 79 ريال بدلا من 99 ريال.

استمتع بخصم بقيمة واحد وأربعين ريالا على مكنسة كهربائية ايكون المعروضة بسعر 189 ريال بدلا من 230 ريال. هايبر لولو خصومات خاصة على جميع الأجهزة المصنعة في مصانع شركة ايكون من lulu hypermarket.

خصم بقيمة 50 ريال على ماكينة إزالة الشعر للسيدات حيث تعرض مقابل 59 ريال بدلا من 109 ريال.

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جهاز بخار الوجه باللون الأزرق بسعر 69 ريال بدلا من 99 ريال. قلاية هوائية ديجيتال سعة ثلاثة لترات مقابل 159 ريال بدلا من 329 ريال.

محضرة الأرز من ايكون سعة 0.6 لتر مقابل 59 ريال بدلا من 72 ريال. Lulu hypermarket كاميرا كانون 18 ميجا بيكسل بسعر 1399 ريال بدلا من 1687 ريال.

يوويل جهاز قياس الضغط الالكتروني بسعر 99 ريال بدلا من 189 ريال.

مسرح منزلي نيكاي بسعر 109 ريال فقط بدلا من 229 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة لولو هايبر ماركت يقدم خصومات هائلة على الأجهزة المنزلية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف لولو هايبر ماركت يقدم خصومات هائلة على الأجهزة المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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