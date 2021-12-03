نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو على الإلكترونيات وأقوى الخصومات والتخفيضات على الجوالات في المقال التالي

يقدم لولو ماركت باقة مميزة من الخصومات والتخفيضات الكبيرة على الأجهزة الإلكترونية والجوالات. تمتد العروض لمدة أسبوع كامل على الهواتف الذكية وشاشات التلفزيون من أشهر الماركات العالمية. كما يوجد خصومات على مئات المنتجات الأخرى ويبحث الآلاف من المواطنين وقاطني جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عن الجودة وأقل سعر للمنتج في آن واحد وهو ما يجدونه داخل فروع هايبر لولو. وفي السطور التالية نستعرض بعض العروض المقدمة من لولو هايبر ماركت. عروض لولو ماركت عرض خاص على شاشات التلفزيون من هايبر لولو احصل على نظام سماعات سوني عند شراءك شاشات سوني الذكية.

احصل على شاشة سوني ذكية عالية الوضوح أندرويد 65 بوصة بسعر 6499 ريال بدلا من 7499 ريال. مع إمكانية توصيل الشاشة بالإنترنت وتحتوي على وصلات يو اس بي. يتم توصيل المنتج وتركيبه مجانا للعميل.

شاشة سوني الذكية عالية الوضوح جوجل ألتراس اتش دي ليد 75 بوصة متوفرة مع خصم بقيمة خمسة آلاف وخمسمائة ريال سعودي. حيث تعرض مقابل 10999 ريال بدلا من 5499 ريال. وتعد شركة سوني اليابانية والتي يقع مقرها الرئيسي في طوكيو واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية في العالم. ولا تقتصر منتجاتها على الجوالات وشاشات التلفزيون فقط وإنما تمتد أعمالها لتشمل العديد من المنتجات الأخرى مثل كاميرات التصوير والسماعات وغيرها.

تي سي إل شاشة ذكية كيوليد أندرويد 55 بوصة سعر الشاشة داخل العرض 2999 ريال فقط بدلا من 3794 ريال لتكون قيمة الخصم سبعمائة وخمس وتسعين ريالا. شاشة إلى جي الذكية عالية الوضوح ألتراس إتش دي 55 بوصة بسعر 2949 ريال بدلا من 5299 ريال. لولو هايبر ماركت شاشة توشيبا الذكية ليد ألتراس اتش دي 50 بوصة بسعر 1399 ريال بدلا من 1899 ريال.

احصل على شاشة نيكاي الذكية ليد ألتراس اتش دي 55 بوصة مقابل 1549 ريال بدلا من 2099 ريال.

شاشة توشيبا الذكية عالية الوضوح ألتراس اتش دي 55 بوصة متوفرة مقابل ألفان ومائة وتسع وتسعين ريالا بدلا من ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين ريالا. Lulu hypermarket مايكروفون ايكون للتسجيل مقابل 199 ريال بدلا من 299 ريال بخصم قدره مائة ريال.

يونيفرسال سوارة ذكية بسعر 25 ريال بدلا من 59 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو على الإلكترونيات وأقوى الخصومات والتخفيضات على الجوالات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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