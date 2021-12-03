إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد الآن.. فوائد واستخدامات رهيبة تفوق التوقعات تعرفيها لأول مرة

نستهلك كمية كبيرة من ‏زيت القلي كل يوم، ‏وهو من الأشياء التي لا يمكن استخدامها اكثر من مره حتى لا تسبب أي مشاكل صحيح لذلك تقوم الأمهات بعد الانتهاء من قلي ‏المأكولات برمي الزيت المستعمل داخل الحوض وأحيانا أن يكون هذا الزيت مغليًا وساخنًا ولا تعلم أنها بهذا الفعل قد ارتكبت كارثة كبيرة لأن هناك العديد من الخبراء الذين قالوا انه حدوث انسدادات في المجاري يكون سببها تجمع الزيوت الحارة والدهون بعد أن كانت ساخنة وبعد ذلك تتحول إلى أجسام صلبة وتحدث انسداد كبيرًا في المجاري ولذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طرق أخرى يمكننا استخدامها لتخلص من الزيت المقلي المستعمل دون أن نسبب أي مشاكل أخرى.

‏المشاكل التي تحدث عند التخلص من الزيت المستعمل داخل الحوض

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تظهر العديد من المشاكل التي يكون سببها ثقب الزيوت والدهون داخل الحوض ومن هذه المشاكل ما يلي:

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يحدث تجمع كبير الدهون والشحوم والأوساخ التي يكون من الصعب التخلص منها بعد أن أصبحت داخل الحوض.

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‏ تسبب هذه الدهون والأوساخ رائحة كريهة يصعب التخلص منها أو التعامل معها لأنها اصبحت رائحة داخلية.

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‏ عند التخلص من الزيت المقلي بهذه الطريقة يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة في نظام السباكة داخل المطبخ ويمكن أن تصل هذه المشكلة إلى فساد النظام تمام والحاجة إلى تغييره.

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طرق أخرى للإستفاده من الزيت المقلي المستعمل

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حتى لا نتسبب في كل هذه المشاكل يمكننا استخدام الزيت المستعمل في العديد من الأشياء الأخرى ومنها:

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