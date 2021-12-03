ماذا يحصل في الجسم بعد شرب مغلي البقدونس على الريق فوائد صحية لا حصر لها

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فوائد البقدونس المغلي يعتبر البقدونس أكثر من مجرد زينة طعام فمشروب البقدونس طريقة فريدة للاستفادة الكاملة من مختلف العناصر الغذائية والفيتامينات الموجودة في الأعشاب ويمكن صنع هذا المشروب الرائع من أوراق البقدونس والجذور تشمل الفوائد الصحية للبقدونس المسلوق غناه بمضادات الأكسدة والتحكم في نسبة السكر في الدم وتقوية مناعة الجسم كترياق طبيعي وفوائد أخرى تعلمتها من خلال هذه المقالة. فوائد البقدونس المغلي يعتبر البقدونس المسلوق من أكثر المشروبات الصحية فائدة لما له من قيمة غذائية عالية كما يلي: تقديم نصف كوب (30 جرام) من البقدونس المفروم الطازج. السعرات الحرارية: 11 سعرة حرارية 2 جرام من البروتين. 1 جرام من الدهون. الألياف من 1 جرام. 1 جرام من فيتامين أ. 108٪ من RDA فيتامين ج: 53٪ فيتامين ك: 547٪ حمض الفوليك RDA. البوتاسيوم: 4٪ من الكمية الموصى بها لكل يوم الفوائد الصحية غني بمضادات الأكسدة البقدونس غني بمضادات الأكسدة الضرورية لحماية الخلايا من الجذور الحرة والمركبات الضارة الأخرى وهو عشب غني بالفلافونويد والكاروتينات والتوكوفيرول وحمض الأسكوربيك وتلعب مضادات الأكسدة دورًا رئيسيًا في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وحتى السرطان. التحكم في نسبة السكر في الدم كما يمكن استخدام الكزبرة كدواء طبيعي لمستويات السكر في الدم وقد أظهرت الكزبرة العديد من الخصائص المضادة لمرض السكري والقدرة على دعم التحكم في نسبة السكر في الدم. وجدت دراسة أجراها PubMed Central أن الفئران المصابة بداء السكري التي عولجت بالبقدونس حسنت صحة الكبد وخفضت مستويات السكر في الدم. فيتامين ج وفيتامين أ في البقدونس محسن للمناعة ضروريان لإعادة بناء جهاز المناعة يحتوي البقدونس المسلوق على مستويات عالية من فيتامين ج وفيتامين أ. يمكن لفيتامين ج أيضًا أن يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء كما يمكن أن يعمل كمضاد للأكسدة ويحارب آثار الجذور الحرة على الجسم. أخيرًا ، فيتامين سي هو المكون الرئيسي للكولاجين وهو بروتين يحافظ على قوة وصحة الجلد والشعر والعظام والأوتار والعضلات وأجزاء أخرى من الجسم. ترياق طبيعي: يمكن أيضًا استخدام البقدونس المسلوق كمدر للبول ، مما يعني أنه يمكنك استخدامه لإزالة السموم من المثانة والكلى. تعتبر مدرات البول مفيدة بشكل خاص في إزالة السموم والاحتفاظ بالماء والملح والدهون في الجسم وهذا يقلل من الضغط على الكلى ويمكن استخدامه لإنقاص الوزن وتجعل الخصائص المدرة للبول للبقدونس المسلوق طريقة جيدة لتقليل خطر الإصابة بعدوى المثانة وتقليل تورم الغدة وعلاج أمراض البروستاتا. تنظيم الدورة الشهرية: يعتبر مسلوق البقدونس من الأدوية الطبيعية الممتازة للتخفيف من أعراض الدورة الشهرية ومستوياتها الهرمونية هذا يرجع أساسًا إلى وجود الميريستين والأبيول في البقدونس لأن هذين المركبين يمكنهما التحكم في إنتاج هرمون الاستروجين وتوازن مستويات الهرمونات. أحد المكونات الرئيسية للكزبرة المسلوقة الغنية بحمض الفوليك هو أن حمض الفوليك هو فيتامين ب حمض الفوليك هو المفتاح للحفاظ على صحة الأوعية الدموية في الجسم ويمكنه تحييد الهوموسيستين و المركبات التي تؤثر سلبًا على القلب والأوعية الدموية النظام. الوقاية من السرطان: للبقدونس المطبوخ أيضًا خصائص مضادة للسرطان فوفقًا للعديد من الدراسات يحتوي البقدونس على مركبات الفلافونويد وهي مركبات معروفة بأنها تمنع نمو الخلايا السرطانية. البقدونس غني أيضًا باللوتولين ، الذي له القدرة على منع نمو الورم بالإضافة إلى ذلك وجدت دراسة أخرى أن مستخلص البقدونس لديه فرصة 41٪ لمنع تلف الحمض النووي ومنع انتشار خلايا سرطان الثدي. التقليل من مشاكل الجهاز التنفسي الناتجة عن الربو أو أي أمراض تنفسية أخرى: البقدونس مكمل جيد يمكن أن يضاف إلى حياتك اليومية لأنه غني بـ β-carotene المرتبط بتقليل مخاطر الإصابة بالربو المرتبطة بالمخاطر ويمكن أن يقلل البقدونس المسلوق أيضًا من بقايا الرئة ويمكن للمركبات المضادة للعدوى الموجودة في شاي البقدونس أن تخفف البلغم والمخاط الذي قد يغطي الحلق والرئتين. الوسوم عمر شويل - جدة ماذا يحصل في الجسم بعد شرب مغلي البقدونس على الريق فوائد صحية لا حصر لها - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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