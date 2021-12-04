شوف تخفيض اكسترا بالسعودية اليوم 50% على الأجهزة الكهربائية

خصومات اكسترا في السعودية، شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية تقدم الكثير من الخصومات والتنزيلات حتى تصل لـ 50% على جميع الأقسام والأجهزة الكهربائية المختلفة، وتلك العروض بمناسبة الجمعة البيضاء، والعروض على الشاشات الحديثة التي تدعم الواي فاي، والأندرويد، كما يوجد عروض متعددة على الهواتف بجميع الأكسسورات اللازمة للهواتف الحديثة.

تنزيلات اكسترا في السعودية اليوم على جميع الأجهزة الكهربائية:

اشتهرت اكسترا بما تقدمه إلى عملائها من عروض وخصومات تزداد قيمتها عن 50%، فتعمل اكسترا من أجل أن تلبي كافة الخدمات للمواطنين في المملكة العربية السعودية فتخصصت في بيع الأجهزة الإلكترونية التي من بينها هواتف المحمول وأجهزة اللاب توب مع الشاشات والثلاجات وكل ما يحتاج إليه كل منزل وإليكم في السطور الآتية أقوى خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية.

خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية على الهواتف الذكية:

توفر اكسترا إلى عملائها مجموعة من هواتف المحمول الذكية من أفضل الماركات العالمية سواء آبل أو أوبو أو ريل مي أو سامسونج وغيرهم الكثير من الأنواع الأخرى التي من بينها كلًا من التالي:

عروض وخصومات من اكسترا اليوم على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي.

سامسونج جالكسي إس 21 بلس، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود.

هاتف هونز 50، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأخضر.

آبل أيفون 12، 5 جي مع مساح 64 جيجا بايت متوفر باللون الأحمر.

كما يوجد عروض في اكسترا اليوم على هاتف تيلو جميز لينوفر ليجن 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

هاتف سامسونج جالكسي إس 21 ألترا، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الفضي.

هاتف هواوي نوفا 7 آي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر.

هاتف موتورولا 40، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت ومتوفر باللون الزهري.

هاتف هونز 50، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الأخضر.

عروض اكسترا على المكيفات الجدارية:

يشمل العرض على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من أهمها المكيفات التي من بينها كلًا من التالي: