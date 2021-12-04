شوف خصومات جديدة وتخفيضات حتى 50% في اكسترا السعودية اليوم على الجوالات

تعتبر الهواتف المحمول واحد من أبرز الأغراض التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا، فتوفر اكسترا إليكم مجموعة من الخصومات على هواتف من أفضل الماركات عالمية التي من بينها آبل وأوبو وسامسونج ولينوفو وغيرهم الكثير من الماركات العالمية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أفضل عروض اكسترا على هواتف المحمول.

عروض اكسترا السعودية على الجوالات

توفر اكسترا تخفيضات على مختلف هواتف المحمول التي من بينها كلًا من التالي:

آبل أيفون 13 برو 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق سييرا.

آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.

هواوي نوفا 7 آي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر المشرق.

هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الوردي.

خصومات اكسترا على الجوالات

هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي.

آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 512 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق سييرا.

لافا في بس 6 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

سامسونج نوت 20، 4 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون البرونزي.

تخفيضات اكسترا على أفضل الهواتف المحمول

توفر اكسترا تخفيضات وخصومات على مختلف هواتف المحمول التي من بينها كلًا من التالي:

يشمل العرض على هاتف آبل أيفون 13 برو 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الرصاصي الداكن.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 02، 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي مع خصم بنسبة 11.76%.

سامسونج جالكسي إيه 72، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

سامسونج جالكسي إيه 32، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

تحتوي التخفيضات على لافا في بلس 6، 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

لافا في بلس 6، 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الفضي.

المزيد من عروض اكسترا السعودية على الهواتف المحمول

تقدم اكسترا عروض على مختلف الهواتف من أفضل الماركات وإليكم في السطور الآتية أقوى عروض اكسترا على هواتف المحمول