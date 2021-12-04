نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلص من الذباب والناموس والهاموش ببصلة واحدة ومسمار وصفة خرافيه هتحل كل مشاكلك في المقال التالي

في هذا الوقت بالتحديد ينتشر الناموس والذباب بكثرة مما يسبب الكثير من المشاكل والمضايقة للناس وأيضا في الكثير من الأوقات يكون محمل بالعديد من الأمراض الخطيرة، والأمراض الجلدية بشكل أخص، ولكي تقوم بتجنب هذه المشكلات، عليك بإتباع بعض الخطوات، لكي تقوم بالقضاء على الذباب والناموس بشكل نهائي، ومن أكثر الطرق شيوعا في مجال محاربة الذباب والناموس، هو البصل نظرا لرائحته الفواحة والتي تكون الحشرات كارهة لها، وفي هذا المقال سنقدم لكم أكثر من طريقة لطرد الذباب والناموس والقضاء عليهم. طرد الذباب والناموس من المنزل يوجد طريقتين: الطريقة الاولى وهي عبارة عن إحضار بصلة ثم تقوم بتقشيرها، وبعد ذلك تقوم ببشرها، وتصفيتها من الماء جيدا، ثم بعد ذلك تقومي بوضعها بداخل برطمان به قرنفل، ثم تقومي بتقليبهم جيدا، وبعد ذلك تقوم بتغطية البرطمان بورق ألومنيوم، ثم تقوم بوضع ثقوب بداخلها بإستخدام مسمار.

الطريقة الثانية وهي تعتبر طريقة أسهل من السابقة، وهي عبارة عن إحضار بصلة متوسطة الحجم ثم نقوم بتقطيعها الى نصفين، ثم تقوم بوضع كل نصف في المكان الذي تريدينه لطرد الذباب أو الناموس. أضرار الذباب والناموس بداخل المنزل يعتبر الحشرات الطائرة سفيرة في نقل الأمراض الجلدية، حيث أن الحشرات تقف علي الكثير من الأماكن الغير صحية مثل صناديق القمامة وغيرها، لذلك عند وقوفها علي الصناديق تقوم بحمل الفيروس، وبعد ذلك تقوم بالوقوف على الطعام، مما يجعلها سفيرة في نقل الأمراض.

المعاناة للأطفال، يسبب العديد من المشاكل، يقوم الناموس بعض الأطفال مما يسبب لهم الازعاج، وجعلهم يبكون بكثرة مما يسبب لهم الحساسية لأن بشرتهم حساسة في هذه الفترة، ولكي تقومي بتفادي هذا الأمر يجب تطعيم الأطفال ضد الفيروسات والمحافظة عليهم. الوسوم عمر شويل - جدة تخلص من الذباب والناموس والهاموش ببصلة واحدة ومسمار وصفة خرافيه هتحل كل مشاكلك - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخلص من الذباب والناموس والهاموش ببصلة واحدة ومسمار وصفة خرافيه هتحل كل مشاكلك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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