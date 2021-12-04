ليه حمامات أوروبا بدون شطاف السبب غريب جدا لن تتخيل

عدم وجود شطافات بداخل حمامات أوروبا وأمريكا، هي مشكلة ذكرها أغلب المسافرين، فوجود شطاف في الحمام، من أساسيات الحمام، ولكن في اوربا و امريكا يقوموا باستبدالها بالمناديل الورقية، مما يؤدي إلي استهلاك الكثير من ميزانية الدولة، وترجع سياسة عدم استخدام الشطاف إلى أسباب من الماضي وايام الحرب العالمية الثانية، وسنقوم بذكر أسباب عدم إستخدام الشطافات بداخل الحمامات الأمريكية والأوروبية.

أهم الأسباب في عدم إستخدام الشطافات في الحمامات الأمريكية والأوروبية

يرجع عدم إستخدام الشطافات بداخل الحمامات الي الحرب العالمية الثانية، حيث انه يمنع على الامريكان استخدام أي تقنيات حديثة يصنعها الإنجليز بسبب العداوة منذ القدم، ويرجع عدم دخول الشطافات إلى أمريكا، بسبب أن الجنود الامريكان كانوا يرون الشطاف داخل بيوت الدعارة في فرنسا، فارتبط الشطاف بالرذيلة ويرون أنه جالب للفاحشة والرذيلة.

يوجد سبب اخر في أن مساحة الحمام لا تكفي أن يكون بداخله جهاز الشطاف.

والسبب الثالث، أن يوجد آراء أن صناعة الشطاف ترجع إلي بلد المنشأ هي فرنسا لذلك لا يقبل به الإنجليز ولا الامريكان.

اضرار استخدام مناديل الحمام بدلا من الشطاف

يوجد الكثير من المخاطر التي تصيب الأجهزة التناسلية بسبب عدم نظافة الاماكن بشكل جيد، كما ذكر العديد من الأطباء حول استخدام المناديل بديلا للمياه، وأوضح أن لا بد من استخدام المياه وعدم استخدام المناديل الورقية لأنها لا تفي بالغرض كما أنها لا تنظف جيدا، وتسبب العديد من الأمراض الخطيرة، وأكثرها شهرة هي:

الشقوق الشرجية.

التهاب المسالك البولية.

كما ذكر العديد من الأشخاص ذات شهرة عالية حول استخدام المناديل بديلا للمياه، وأهمهم: