طول عمري مفكره الميكرويف لتسخين الاكل وبس لحد ما اكتشفت استخدامات ريحتني كتير

يعتبر الميكرويف من الأجهزة ذات الطراز العصري، حيث أنه من الاكتشافات الحديثة، التي جعلت حياتنا أسهل من قبل، كما أنه غير مضيع الوقت، حيث يقوم بالإسراع في تحضير الأكل دون أخذ كثير من الوقت، لذا أغلب النساء العاملات يلجأن إليه، لسرعته في تسخين الأكل المتجمد، كما أنه يساعد في سرعة تحضير الأكل.

أهمية الميكرويف



يحافظ على البروتينات والعناصر الغذائية الموجودة بداخل طعام، لأنه يحافظ عليها من التأكسد، مما يساعد في عدم تغيير لون اللحوم أو تغير طعمها.

يعمل على قتل البكتيريا وتعقيم الطعام جيدا، بسبب درجة الحرارة المماثلة لدرجة حرارة البوتجاز، ولكن الميكرويف أسرع منه.

يساعدك في إنجاز الأكل في أقل وقت، كما أنه يعمل علي تسخين الأكل بشكل جيد مع الحفاظ علي طعمه الشهي.

كيفية استخدام الميكرويف بطرق مختلفة

يمكنك استخدام الميكرويف بطرق عديدة مختلفة عن تسخين الطعام، وأكثر الطرق التي يجب أن يكون لديك علم بها هي :

يمكنك سلق البيض بداخل الميكرويف في وقت أقل وبطريقة مضمونة، وهي عبارة عن وضع البيض بداخل إناء من زجاج البايركس الذي يتحمل الحرارة المرتفعة.

كما يمكنك عمل الفشار داخل الميكرويف، عن طريق وضع حبيبات الذرة بداخل كيس حراري مع ملعقتين من الزيت، ثم تقوم بإدخال الكيس في الميكرويف، وبعد انقضاء الوقت المعين، يمكنك إخراج الكيس وستشاهد اشهي فشار.

يمكنك شوي البطاطا والبطاطس بداخل الميكرويف، في وقت أقل وبطريقة أسرع.

كما يمكنك أن تقومي بغلي الماء في عدم وجود الكاتيل بداخل الميكرويف.

يمكنك الاستفادة من الميكرويف بشكل كبيرة، حيث أن الميكرويف لا يعتمد على تسخين الطعام فقط، لأنه يساعدك في إحضار الكثير من الأكلات بشكل سريع وبطعم لذيذ.