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انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة بين سبورت المفتوحة BEIN SPORT HD على القمر الصناعي نايل سات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثير من الأفراد خلال هذه الفترة عن القنوات التي تقوم ببث بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة خلال تلك الفترة بداية من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، وأبرز الفرق المرشحة للفوز البطولة الجزائر والمغرب وتونس ومصر وقطر.
هذا وقد أعلنت قنوات بين سبورت المفتوحة الأول والثانية Bein Sport HD 1,2 عن إذاعة المباريات حصريات عبر قنواتها المفتوحة وليست المشفرة للمشاهد العربي، ليستمع بالمباريات مجانا، وكانت إدارة قنوات بي إن سبورت قد زفت خبرا سارا للمشاهد العربي أيضًا بإذاعة مباريات البطولة عبر قناة بين سبورت على موقع اليوتيوب الشهير، لإتاحة الفرصة أمام المشاهد العربي بمشاهد المباريات عبر شاشات التليفزيون ولا يف عبر الإنترنت.
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السودان في كأس العرب
- حراسة المرمى: محمد الشناوي
- خط الدفاع: أحمد فتوح – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – أكرم توفيق
- خط الوسط المدافع: عمرو السولية – مهند لاشين
- خط الوسط المهاجم: محمد شريف – محمد مجدي قفشة – مصطفى فتحي
- المهاجم الصريح: مروان حمدي
المباراة مذاعة على قناة بين سبورت المفتوحة التردد بالأسفل، قناة الكأس القطرية الرياضية hd المفتوحة.
مجموعات كأس العرب المشاركة بالبطولة من خلال الصورة التالية
تردد قناة بين سبورت المفتوحة bein sport hd1 على القمر الصناعي نايل سات
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11052
|معدل الإستقطاب
|أفقي H
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|2/3
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