مشروب المعجزات.. قشر الرمان المغلى فوائد لا تعد ولا تحصى لهذة الثمرة المباركة المذهلة

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مشروب المعجزات.. قشر الرمان المغلى ، يعد الرمان واحد من أنواع الثمار الذي يحتوي على مجموعة هائلة من العناصر الطبيعية المفيدة جداً لصحة الإنسان، ولكن هذا لا يمنع من أن الفائدة تمتد إلى قشور الرمان ويمكن الحصول عليها عن طريق استعمال قشور الرمان بكثير من الطرق المختلفة، كما أنه كان يستخدم في الطب القديم لعلاج أنواع عديدة من الأمراض التي كان يصاب بها الإنسان قديماً، واليوم سوف نساعدكم على التعرف على أهم فوائد قشر الرمان.
مشروب المعجزات.. قشر الرمان المغلى
هناك العديد من فوائد قشر الرمان المغلي الذي يحتوي على كثير من الفوائد الذي لا تعد ولا تحصى ومنها التالي:
- يساهم في السيطرة على مشكلات القولون.
- يعمل على تحفيز صحة الكلي والكبد.
- يعد من المشروبات التي تساعد على التخلص من الطفيليات.
- يعالج مشاكل الهضم واضطرابات المعدة.
ويتم استخدامه عن طريق غلي القليل من مسحوق قشر الرمان وخلطها مع بعض الأعشاب مثل النعناع والزنجبيل والكمون والشاي الأخضر مضاف له ملعقة صغيرة من العسل الأبيض ويتم تناوله لتحفيز الجهاز المناعي.
فوائد قشر الرمان للبشرة
من الممكن أن يتم استخدام قشر الرمان للحصول على فائدته للبشرة فهو يمنحها الجمال ويساعد في الحصول على ذلك:
- يتم استعماله كنوع من مرطبات البشرة الطبيعية فقط يتم خلط قشر الرمان مع اللبن وضعيه على البشرة وانتظري لمدة 10 دقائق بعدها يتم تنظيف البشرة بالماء البارد.
- يستخدم كمقشر طبيعي للتخلص من خلايا الجلد الميت فقومي بخلط قشر الرمان المطحون مع السكر البني وقليل من زيت الزيتون وابدئي في تقشير البشرة بالخليط وانتظري لمدة 15 دقيقة بعدها يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.
- يقضي على حب الشباب والبثور عندما يتم مزج بودرة قشر الرمان مع مقدار بسيط من ماء الورد ووضعه على البشرة وتركيه لمدة 20 دقيقة بعدها يشطف بالماء الفاتر ومن ثم البارد.
- يمكن لقشر الرمان أن يخلصك من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم بالسن عليك بخلط القليل من مسحوق الرمان مع زيت الزيتون والأفوكادو المهروس والحليب ويوضع الخليط على الوجه ولابد من الانتظار لمدة 15 دقيقة ثم تنظيف الوجه بالماء.
- يعمل على تحفيز الحالة الصحية لفروة الرأس والشعر وبالتالي يجعله قوي وخالي من المشكلات لأنه يحتوي على كمية كبيرة من المعادن ومضادات الأكسدة.
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