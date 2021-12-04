نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان المشاوي من بن داود جدة وأفضل العروض الأسبوعية في المقال التالي

بن داود تجدد عروضها الأسبوعية وتقدم لجميع الشعب السعودي أقوي مهرجان للمشاوي الذي ينتظرونه البعض من الحين والأخر ولكي تكتمل حفلة شوائك يوجد بالمجلة تشكيلات متنوعة من اللحوم المختلفة الطازجة المبردة مفروم، شيش طاووك، سجق بقري، كما يوجد أيضا منتجات ساديا وإنتاج ورضوي دجاج طازج لتكملة حفلة الشواء ولعشاق البرجر يوجد عرض عائلي كبير قطعة + قطعة بخصم رائع عرض الأسبوع يبدأ من 1 ديسمبر حتي 6 ديسمبر الموافق 26 ربيع الثاني بجميع الفروع وحتي نفاذ الكمية. مهرجان المشاوي من بن داود جدة وأفضل العروض الأسبوعية كرتونة دجاج بدون أحشاء مجمد من ساديا 10 قطع × 1400 جرام سعر الكرتونة بعد الخصم 149.95 ريال سعود 169.00 ريال سعودي.

كرتونة دجاج مجمد من ساديا بدون أحشاء 10 قطع × 200 جرام بسعر 142.95 ريال سعودي بدلاً من 160.00 ريال سعودي.

كرتونة دجاج ساديا 10 قطع × 1000 جرام بسعر 140.95 ريال سعودي بدلاً من 152.00 ريال سعودي.

أفخاذ دجاج غلظة / أجنحه دجاج وزن الحبة الواحدة 900 جرام سعر القطعة 8.95 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال سعودي.

صدور دجاج طرية حجم عائلي 2 كيلو سعر الكيس 45.50 ريال سعودي بدلاً من 65.95 ريال سعودي.

دجاج بورستد كلاسيك شرائح / فيلية وزن 750 جرام للحبة بسعر 25.95 ريال سعودي بدلاً من 37.25 ريال سعودي.

العرض العائلي برجر بقري جامبو / مشوي مدخن جامبو الكيس 1 كيلو جرام 1 + 1 مجاناً بسعر 37.95 ريال سعودي بدلاً من 75.95 ريال سعودي.

كيس بطاطس مقلية 2.50 كيلو / رفيعة 2.50 كيلو بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 25.95 ريال سعودي.

خضار مشكلة من ساديا أكياس ذرة، فاصوليا خضراء مقطعة / بزلاء خضراء، ذرة حلوة وزن 450 جرام / ملوخية وسبانخ مقطعة زن 400 جرام بسعر 3.95 ريال سعودي بدلاً من 9.50 ريال سعودي.

برجر بقري / برجر مشوي مدخن وزن 1344 بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 42.95 ريال سعودي. خصم 21% عند شراء فخد خروف روماني سعر الكيلو 62.95 ريال سعودي بدلاً من 79.95 ريال سعودي.

خصم 21% عند شراء كتف خروف روماني سعر الكيلو 59.95 ريال سعودي بدلاً من 76.50 ريال سعودي.

خصم 33% عند شراء أوصال لحم بقري للشوي برازيلي سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي بدلاً من 74.95 ريال سعودي.

خصم 33% عند شراء سجق بقري سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي بدلاً من 40.25 ريال سعودي.

خصم 17% عند شراء مفروم بقري سعر الكيلو 26.95 ريال سعودي بدلاً من 32.75 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة مهرجان المشاوي من بن داود جدة وأفضل العروض الأسبوعية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مهرجان المشاوي من بن داود جدة وأفضل العروض الأسبوعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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