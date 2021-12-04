شوف عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market بتخفيض كبير من هايبر لولو ماركت اون لاين lulu

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market متاحة لكم في كل فروع هايبر لولو ماركت اون لاين lulu بتخفيض كبير داخل السعودية، حيث تقدم لولو هايبر جديد الخصومات على المعروضات من الأجهزة التكنولوجية، والتي نقدم لكم اليوم خصوماتها الأسبوعية المتجددة وفقًا لآخر التحديثات المطروحة.

عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market بتخفيض كبير من هايبر لولو ماركت اون لاين lulu

عروض اللولو هايبر ماركت تستمر معكم حتى يوم 7 ديسمبر 2021، وتتضمن كل الأجهزة التكنولوجيا الشهيرة في متاجر السعودية من الجوالات، والشاشات، وملحقاتهما، مع أجهزة اللاب توب، والساعات الذكية والتابلت، والسماعات، حيث أن تلك الأجهزة هي الأكثر طلبًا داخل المملكة العربية السعودية.

عروض لولو

تضم التخفيضات الكبرى لهذا الأسبوع في عروض لولو الرياض أكثر الجوالات شهرة في المملكة، حيث تم إصدار أكثر من جوال في الآونة الأخيرة من أكثر الشركات شهرة على مستوى العالم مثل سامسونج samsung ، والتي تقدم لكم أقوى الجوالات بأعلى المواصفات، من حيث التقنيات المستخدمة والتصميم والخامات.

lulu

جوال سامسونج ايه 32 samsung a32 بسعة 128 جيجابايت، بشاشة مقاس 6.5 بوصة، ثماني النواة، 8 جيجابايت رام، أندرويد 11، بطارية سعتها 5000 مللي أمبير، يدعم شبكات الجيل الخامس 5 جي، بسعر 1099 ريال سعودي.

جوال سامسونج ايه 52 اس samsung a52s بسعة 128 جيجابايت، بشاشة مقاس 6.5 بوصة، ثماني النواة، 8 جيجابايت رام، يدعم شبكات الجيل الخامس 5 جي، بسعر 1559 ريال سعودي بدلًا من 1659 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت

تقدم لكم لولو ماركت جديد الخصومات على الشاشات بكل أنواعها ومقاساتها، حيث يوجد لديها شاشات ذات جودة علية تقدم لكم أحلى تجربة مشاهدة مع كل أفراد الأسرة، ومن بين الشاشات المعروضة نجد منتجات توشيبا toshiba ، وسوني sony ، وسامسونج، وال جي، وتي سي ال، و شارب sharp ، وتبدأ المقاسات من 32 بوصة، وحتى مقاس 75 بوصة.

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مع عروض لولو جدة نجد كل أنواع اللاب توب، والتابلت، والساعات الذكية بأرخص الأسعار، حيث تميزت بتنوعها لتشمل مختلف الماركات العالمية مثل مايكروسوفت microsoft ، وسامسونج، واسوس، و شاومي xiaomi ، والأسعار نسردها لكم في التالي.

تطرح اللولو هايبر ماركت كل أسبوع خصومات جديدة تتميز بأسعارها التي لا مثيل لها، حيث تهدف لولو ماركت إلى جذب أكبر عدد ممكن من العملاء المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال توفير كل ما يحتاجوه بأرخص سعر ممكن.