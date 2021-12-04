نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم لمدة يومين الجمعة والسبت في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم لمدة يومين :

أسواق العثيم دايماً يسعي لإرضاء العملاء ودايماً يرغب في توافر المنتجات والسلع الضرورية وعمل عليها عروض لا تقاوم مستمر في العروض وكلها لا تجعلها تفوتك.

السلع في أسواق العثيم والمنتجات ذات جوده عاليه والفاكهة والخضروات طازجة دايماً واللحوم والدواجن طازجة بأستمرار

والاسعار في متناول الجميع تناسب كل فئات المجتمع.

ويشمل العرض على زيت الزيتون وزيت الطبخ وايضا مسحوق داك بودرة ومطهر داك ومطهر ديتول باين صنوبر وايضا يضم العرض منتجات الألبان حليب هالي بودرة وبالإضافة الي عروض وخصومات عليى الأجهزة الكهربائية وادوات المطبخ يوجد عرض على محضر الطعام م لينكس وقدر الضغط العربي وقدر الضغط السيف جرانيت تستطيع الحصول على العرض الأن.

عروض أسواق العثيم ليومين الجمعه والسبت:

يوجد عرض على منتجات اللحوم والفاكهة والخضروات والالبان وكل الأقسام عروض لا تقاوم.

عروض أسواق العثيم على اللحوم:

اللحم متواجد على السفره العربيه بأستمرار لانه مغذي ومفيد جدا للجسم وأسواق العثيم تسعي لتوفير ما هو اساسي لدي كل بيت.

لحم عجل بدون عظم السعر قبل العرض 57.95 ريال سعودي وداخل العرض 42.95 ريال سعودي.

اللحم بالعظم مطلوب لعمل افضل اطباق المشاوي في العزومات والمناسبات العائلية

لحم عجل بلدي بالعظم السعر داخل العرض 47.95 وداخل العرض 34.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على الخضار والفاكهة :

الخضار من الأساسيات ذات قيمة غذائية كبيرة طبق السلطة المتواجد على السفرة فالغداء لا يمكن الأستغناء عنه ووعن قيمته الغذائية.

الخيار الطازج السعر قبل العرض 4.75 والسعر فالعرض 3.50 ريال سعودي.

البصل الأحمر السعر قبل العرض 4.95 وداخل العرض 2.95 ريال سعودي.

عصير البرتقال الفريش مشروب الشتاء اللذيذ.

برتقال كلمنتينا السعر قبل العرض 5.95 ريال وداخل العرض 3.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على الأرز الفاخر:

الأرز هو يشترط تواجده في كل مطبخ لانه يمكن عمل به أي أنواع الأطعمة الأرز يدخل في أغلب المأكولات فالكبسة والماندي والبرياني وفتة شاورما الدجاج وفته شاورما اللحوم وأسواق العثيم تخص الأرز بكل أنواعه بعروض لا مثيل لها.

أرز المها بنجاني (4×10 كجم) فاخر وذات حبات ممتازة الربطة بسعر 230 ريال سعودي.

أرز سنبلتين مزة هندي (4×10 كجم) استمتعي بأشهي كبسة بارز سنبلتين الربطة بسعر 198 ريال سعودي.

أزر مصري فاخر لعمل اشهي الماكولات المصرية أرز جرين فارمز (4×5 كجم) بسعر 105 ريال سعودي.

أرز المفخرة مزة بسمتي ذهبي/كريمي (4×10 كجم) السعر للربطة 189 ريال سعودي.

ويوجد ايضاً على السكر عرض يناسب الجميع.

سكر أبو فهد ناعم (10كجم) الكيس بسعر 30 ريال سعودي.

عروض العثيم على منتجات الألبان :

القشطة متواجده معنا في كل الحلوي اللذيذة تعطي لتي شئ مذاق خاص ورائع قشطة التاج (48×95جم)

للكرتون السعر ب 165 ريال سعودي.

الأرز هو يشترط تواجده في كل مطبخ لانه يمكن عمل به أي أنواع الأطعمة الأرز يدخل في أغلب المأكولات فالكبسة والماندي والبرياني وفتة شاورما الدجاج وفته شاورما اللحوم وأسواق العثيم تخص الأرز بكل أنواعه بعروض لا مثيل لها.

أرز المها بنجاني (4×10 كجم)

الربطة بسعر 230 ريال سعودي.

أرز سنبلتين مزة هندي (4×10 كجم)

الربطة بسعر 198 ريال سعودي.

أزر مصري أرز جرين فارمز (4×5 كجم) بسعر 105 ريال سعودي.

أرز المفخرة مزة بسمتي ذهبي/كريمي (4×10 كجم) السعر للربطة 189 ريال سعودي.

ويوجد ايضاً على السكر عرض يناسب الجميع السكر لا يوجد غنى عنه في المشروبات والحلوى.

سكر أبو فهد ناعم (10كجم) الكيس بسعر 30 ريال سعودي.

عروض العثيم على منتجات الألبان :

القشطة متواجده معنا في كل الحلوي اللذيذة تعطي لتي شئ مذاق خاص ورائع قشطة التاج (48×95جم)

للكرتون السعر ب 165 ريال سعودي.

شبيهة القشطة الخفيفة الرائعة نسعي لتوفيرها في المطبخ الشرقي لكونها مفيدة ومذاقها ممتاز.

شبيهة قشطة بوك (48×160جم)

للكرتون السعر 125 ريال سعودي.

الحليب السائل من أسواق العثيم عالي الجودة و محتفظ بكل عناصرة الغذائية.

حليب مركز حليب لونا سائل مفتاح (96×170جم)

للكرتون السعر 185 ريال سعودي.