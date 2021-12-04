نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحصل على عروض العثيم وخصم يصل ل50٪ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات أسواق العثيم بالسعودية :

عروض أسواق العثيم دائما لا مثيل لها توفير التوفير ويخص العرض والخصم كل المنتجات والسلع ايضاً في كل الأقسام لانه يسعي لإرضاء جميع العملاء.

أسواق العثيم تميز وتخصص ست البيت بعروض لا تقاوم لإسعاد وراحة ربه المنزل كل هذا من أجل ارضاء العميل والعرض اليوم يشمل محضر الطعام مولينكس وضغط العربي أي تي سي وايضاًخبازة شولوكس كهربائية وغيرهم وسوف نتناول العرض بالتفاصيل.

عروض أسواق العثيم على قسم ادوات المطبخ:

خبازة شولوكس كهربائية رائعة وسهله الإستخدام ولا غنى عنها أسرع للاستمتاع بالعرض السعر قبل العرض 237 ريال سعودي وأصبح داخل العرض 139 ريال سعودي التوفير يصل ل50٪.

احرص على الحصول على هذا العرض الذي لا يقاوم ترمس السيف ايليجينت (2.5 لتر)

السعر قبل العرض 126.95 ريال سعودي وداخل العرض 85 ريال سعودي توفير 50٪ من سعر المنتج.

المقلاة لايوجد غنى عنها أبدا في تحضير الأطعمة والعرض عليها في أسواق العثيم يعمل على توفير كل ما هو اساسي لدى العميل وخصم يصل ل50٪ على سعرها

مقلاة رويال فورد (23سم +28سم)

للحبة السعر داخل العرض من 62.43 ريال سعودي أصبح الأن 34 ريال سعودي.

ضغط العربي أي تي سي عالي الجودة وممتاز وهذا العرض علية توفير 100٪

استمتع بالعرض الأن (10 لتر) السعر قبل العرض 569 ريال سعودي وداخل العرض 199 ريال سعودي.

تستطيع الأن الحصول على هذا العرض خصم 50٪ محضر الطعام مولينكس

(2.4 لتر) السعر داخل العرض 419 ريال سعودي وداخل العرض 229 ريال سعودي.

احصل على العرض الأن قدر كاسا بونيتا بغطاء (26 سم) هى يشترط وجودها لطهي الأطعمة بطريقة صحية وبغطاء لكي تسرع من عملية النضج للكامل السعر قبل العرض 56.95 ريال سعودي وداخل العرض 35.95 ريال سعودي.

مقلاة هوائية أي تي سي (5.5 l) السعر قبل العرض 574 ريال سعودي وداخل العرض أصبح 179 ريال سعودي.

أسواق العثيم تخصص عرض لزيت الزيتون عروض أسواق عبدالله العثيم على زيت الزيتون فهو مفيد جداً ويصح استخدامه في الطعام يفضل وضعة على السلطات جميع الصوص نجانب الأطعمة.

العروض على زيت الزيتون:

زيت زيتون الجوف زجاج (12×500 مل) للكرتون السعر داخل العرض 221 ريال سعودي.

والعبو الاقل من زيت الزيتون جودته عالية ونقي زيت زيتون الجوف ((12×250 مل) للكرتون السعر داخل العرض 121 ريال سعودي.

والعبوة الأكبر من زيت زيتون الجوف (12×700 مل) للكرتون السعر داخل العرض 345 ريال سعودي.

استمتع بالعرض على زيت الزيتون بكل أحجامه الأن.