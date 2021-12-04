أرجوك لا ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم لهذا السبب الخفي !!

لا ترمي زيت القلي له استخدامات مذهله وتلك الاستخدامات المتعددة جعلت هذا المكون يعد من بين أبرز المكونات التي من الممكن أن نستغلها في عمل الكثير من الوصفات التنظيفية فبدلًا من أن تقومين برمي الزيت بالحوض بعد القلي بواسطته من الممكن أن تقومي بعمل مساحيق منظفة جيدة تساعد في الإزالة للبقع والمواد الدهنية وتحقق مستوى عالي من النظافة وتقليل الهدر من تلك المواد الزيتية المستعملة.

لا ترمي زيت القلي له استخدامات مذهله

لا ترمي زيت القلي له استخدامات مذهله لأنه من الممكن أن يساعدك في التحضير لأفضل المساحيق وأنواع الصابون المنزلي لأن لها فائدة كبيرة في التحسين من مستويات نظافة الأواني وإزالة أصعب البقع ومن الممكن أن نقوم بتحضيره بمساعدة بعض المكونات الأخرى.

مكونات لعمل الصابون من الزيوت المستعملة

لا ترمي زيت القلي له استخدامات مذهله واستعمليه مع المكونات الآتية في عمل الصابون:

ثلاثة أكواب من مكون الدقيق.

مكون صابون سائل بمقدار نصف كوب.

ملعقتان زيت جلسيرين.

ربع كيلو من البوتاس.

عدد لترين من الزيت المستعمل.

ثلاث ملاعق بيكربونات الصوديوم.

طريقة التحضير للصابون من الزيوت المستعملة

من خلال المزج ما بين الزيت المستعمل مع المكونات التي قد سبق التعرف عليها ينتج خليط ولا بد من توخي الحذر أثناء التعامل مع هذا الخليط إذ يعد ساخن للغاية ولا يجب أن نلمسه بأيدينا أثناء التحضير، ومن الممكن التقليب لسائر المقدار بأي أداة من الأدوات الخشبية، وبعدها يتم صب خليط الصابون في القوالب الملائمة، حتى نحصل على الشكل الملائم للصابون، ومن ثم يتم تركه ليتجمد ونحصل على قطع من الصابون فعالة في الاستخدامات التنظيفية والتي تتم بالمنزل.