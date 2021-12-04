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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان عروض هايبر بنده على جميع احتياجات المنزل العصري في المملكة في المقال التالي
يمكنك الاستفادة من عروض مهرجان الجمال داخل هايبر بنده، كما يمكنك الحصول على عناية يومية لا مثيل لها عند شراء أقنعة فيجن دروب الجديدة من ماريون، كما يأتي قناع التوت لترطيب الشعر، وأيضاً قناع الشوفان يعمل على تقوية بصيلات الشعر، ويعمل قناع زيت القنب على تنعيم الشعر، كما يزيد قناع زيت المكاديميا وزبدة الكاكاو من تغذية الشعر، احصلي على كل ذلك وأكثر من هايبر بنده وبأسعار مثالية، داخل عروض مهرجان الجمال من بنده في كافة فروع هايبر بنده داخل المملكة، أيضاً سوف تحقق أقصى متعه في الطلعات الشتوية عند شراء حاجاتها من هايبر بنده، واحصل على عروض (1+1) و(2+2) و(3+2) من بنده فلا تفوت هذه العروض لهذا الأسبوع على جميع احتياجات المنزل العصري، بدأت العروض منذ الأربعاء 26 ربيع الثاني وتستمر ليوم الثلاثاء الموافق 3 جمادى الأول 1443 هـ أو حتى نفاذ الكمية.
مهرجان عروض هايبر بنده:
- اشتري خلطة الوليمة (300 جرام) من هايبر بنده عدد 2 حبة متنوع بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 35.90 ريال سعودي، احصل على عدد 4 حبات من الفول المدمس حدائق كالفورنيا (450 جرام)، سعر 4 حبات قبل الخصم هو 15.80 ريال سعودي وهو السعر الأساسي للبيع قبل الخصم، سعر 4 حبات المقدم ضمن عروض هايبر بنده لهذا الأسبوع هو 9.95 ريال سعودي.
- أيضا يمكنك تحقيق أقصى استفادة من عروض هايبر بنده على كافة المنتجات هتتسوق وهتوفر أكثر مع بنده وهايبر بنده. اشتري طماطم كاتشب هاينز عبوة ضاغطة (570 جرام). عدد 2 حبة من كاتشب هاينز بسعر البيع لكافة عملاء هايبر بنده بعد التخفيض وهو 19.95 ريال سعودي. وأما بالنسبة للسعر لعدد 2 عبوة ضاغطة من كاتشب هاينز بسعر 33 ريال سعودي. كما يقدم بنده عروض أخرى على منتجات هاينز حيث يقدم لك الهايبر عدد 2 حبة من مايونيز هاينز حجم (940 جرام) بسعر هايبر بنده الأساسي لكل العملاء قبل تطبيق الخصم وهو 33 ريال سعودي أيضاً، وبعد التخفيض لكافة العملاء أصبح سعر المايونيز 19.95 ريال سعودي.
- اشتري لحم تونا خفيف تندرينا قودي (80 جرام) 3 حبات بسعر 10.95 ريال سعودي. بدلاً من سعر التونا الأصلي وهو 17.85 ريال سعودي. احصل على عرض بنده على شطه حارة رنا ضمن عروض 1 + 1 مجاناً وزن (474 مل) بسعر 5.50 ريال سعودي.
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