شوف عروض هايبر بنده اشتري سلعة واحصل على الثانية مجاناً

عروض هايبر بنده هي الأفضل على الإطلاق:

حيث يصل الخصم ل50٪ وأكثر اي توفير على كل المنتجات والسلع في كل الأقسام وهو يسعي دائما لإرضاء عملاءه لتفاوت الاسعار بحيث تناسب جميع الفئات وأيضاً عمل العروض بأستمرار على كل منتج مهم وضروري.

وهايبر بنده يوجد له فروع في كل أنحاء السعودية ليسهل على عملاءه سرعه الوصول والالحاق بأفضل الخصومات والعروض لا تجعل عرض هايبر بنده اليوم يفوت العروض شاملة جميع الأقسام والمنتجات تستطيع الحصول عليه اليوم.

عروض هايبر بنده على الزيوت:

اشتري واحدة واحصل على التانية هدية

الزيت النباتي لعمل ألذ بطاطس محمرة وحبات البانيه المقرمشة

زيت نباتي العربي/ زيت دوار الشمس

(2.9 لتر) (2حبة) السعر قبل العرض 69.90 ريال سعودي وداخل العرض 44.95 ريال سعودي.

زيت الزيتون صحي جداً وبجودة عالية من هايبر بنده اشتري واحدة واحصل على الأخري مجاناً.

زيت زيتون بكر ممتاز رحمة (500مل) (2حبة) السعر قبل العرض 41.50 ريال سعودي وداخل العرض 26.95 ريال سعودي.

زيت زيتون ذرة عافية (9 لتر) يتميز بجودته العالية للحبه السعر قبل العرض 109.95 ريال سعودي وداخل العرض 79.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على المجمدات:

الخضروات لعمل اشهي الماكولات والاطباق على الغداء اشتري واحدة واحصل على الأخري هدية

خضروات السنبلة (400 جرام) سعر (2حبة) قبل العرض 17 ريال سعودي وداخل العرض 9.95 ريال سعودي.

مكعبات السبانخ المفرومة السنبلة لنعمل طبق على الغدا متكامل العناصر الغذائية حيث أن السبانج من الخضار الذي يتوافر به عنصر الحديد المفيد للجسم والعرض لا يقاوم إشتري واحدة واحصل على اتنين مجاناً (400 جرام) سعر (3 حبات) قبل العرض 22.50 ريال سعودي وداخل العرض 12.95 ريال سعودي.

ناجت بوت كورن الدجاج السنبلة لعمل أسهل الوجبات السريعة

(400 جرام) (2 حبة) السعر قبل العرض 35.90 وداخل العرض 19.95 ريال سعودي.

بامية زيرو إكسترا السنبلة (400 جرام) اشتري واحدة واحصل على الثانية مجاناً

(2 حبة) السعر قبل العرض 25.95 ريال سعودي وداخل العرض في هايبر بنده 14.95 ريال سعودي.

ملوخية وليمة (400 جرام) (2+2) اشتري 4 أكياس بسعر 2كيس من الملوخية الطازجة السعر قبل العرض 22ريال سعودي وداخل العرض 9.95 ريال سعودي.

برجر الدجاج بالبقسماط السنبلة 24 قطعة (1344 جرام) (2 حبة) لعمل اشهي والذ سندوتشات بأسهل طريقة وأقل وقت السعر داخل العرض 83.90 ريال سعودي وداخل العرض 55.95 ريال سعودي.