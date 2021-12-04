نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الويكند لمدة يومين وتخفيضات العثيم ماركت othaim لهذا الأسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنكم التسوق وشراء الأغذية من عروض العثيم التي تقدمها في الويكند خلال يومي الجمعة والسبت بشكل أسبوعي، بأسعار لا تقاوم، فهذه العروض تأتي بالإضافة إلى العروض الأسبوعية في أسواق العثيم شاملة لكافة لوازم المنزل من الأغذية، الأدوات، لذا لا تفوتكم الفرصة وتعرفوا على العروض لشراء ما تبحثون عنه قبل نفاذ الكمية في العثيم مول othaim.

عروض العثيم الويكند

أرخص الأسعار لفترة محدودة في عروض العثيم لهذا الأسبوع، وتشتمل على البقوليات مثل العدس الأحمر، ومختلف السلع الغذائية الطازجة لأفضل مذاق مثل اللحوم، ومتاح شراؤها سواء بالعظم أو بدونه حسب الطعام الذي ستعد به اللحوم، وبالنسبة إلى الفواكه والخضراوات التي لا غنى عنها، حيث يتم اعداد منها أنواع مختلفة من السلطات، وتتناسب مع مختلف الأنظمة الغذائية الصحية، حيث تمد الجسم بعدد كبير من الفيتامينات والمعادن، وفي نفس الوقت تساعد على الشعور بالشبع لذا فإنه ينصح بتناولها مع وبين الوجبات أثناء اتباع الرجيم وخاصةً الخضراوات، وإليكم أسعار السلع الغذائية في العثيم ماركت.

1 كجم عدس بسعر 5.95 ريال سعودي بدلًا من 10.15 ريال سعودي.

1 كجم لحم طازج بدون عظم بسعر 42.95 ريال سعودي بدلًا من 57.95 ريال سعودي.

عروض العثيم ماركت

إليكم فرصة لا تقاوم من أسواق العثيم لشراء عبوات موفرة من منتجات غذائية متنوعة، حيث يوجد الحلاوة بالشوكولاتة وحلاوة بالفستق، وأنواع مختلفة من البسكويت، والمخلل أيضًا حيث يتوافر شرائح الزيتون الاسود والأخضر، وكل ذلك في عروض 1+1، اي تحصلون على عبوتين بدلًا من عبوة واحدة بنفس السعر.

1+1 عبوة حلاوة بالفستق أو بالشوكولاتة، وزن العبوة نصف كيلو بسعر 19.95 ريال سعودي، وبسعر 36.75 ريال سعودي بدلًا من 73.50 ريال سعودي للعبوة وزن كيلو واحد.

عبوتين زيتون شرائح بسعر 6.25 ريال سعودي بدلًا من 12.50 ريال سعودي.

عروض العثيم لهذا الأسبوع

أقوى العروض أسبوعيًا تقدمها لنا أسواق العثيم، سواء على الأغذية أو على مستلزمات وأدوات التنظيف.

عبوتين مسحوق غسيل مركز من تايد، وزن العبوة 5 كجم، بسعر 32.95 ريال سعودي بدلًا من 71.95 ريال سعودي.

أرز بسمتي أبو كاس، وزن 10 كجم، بسعر 52.95 ريال سعودي بدلًا من 83.95 ريال سعودي.

دجاج مجمد من ساديا كرتون مكون من 10 دجاجات، بوزن 800 جرام للواحدة، بسعر 98.95 ريال سعودي بدلًا من 136 ريال سعودي.

أسواق العثيم othaim markets

توفير أكثر عند شراء المنتجات من العثيم مول، ومتاح شراء كافة لوازم المنزل وحتى اللوازم التي نحتاجها خارج المنزل مثل الترمس في الرحلات، الذي يحافظ على حرارة المشروبات، مما يتيح لنا تناولها في أي وقت نحب وكأن تم تحضيرها مباشرةً، وهناك عرض خاص على المقلاة الهوائية من ATC بسعة كبيرة تصل إلى 5.51 لتر؛ حتى تتسع لتحضير وقلي كميات كبيرة.