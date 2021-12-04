شوف خصومات مذهلة على الأجهزة المنزلية في اكسترا السعودية اليوم

تعتبر اكسترا واحدة من أفضل المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية فحرصت اكسترا على أن توفر إلى كافة عملائها كل ما يحتاجون إليه من أجهزة كهربائية من غسالات ومكيفات وثلاجات وهواتف محمول أيضًا ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أقوى عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية.

عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية

توفر اكسترا مجموعة من العروض والتخفيضات على مختلف الأجهزة المنزلية التي من بينها المكيفات الجدارية وإليكم في السطور الآتية أقوى عروض اكسترا على المكيفات الجدارية:

كلاس برو مكيف جداري 18000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاهات بارد مع خصم بنسبة 33.34%.

جري مكيف جداري 18500 وحدة تنظيف ذاتي بارد مع خصم بنسبة 32.86%.

مكيف هاير جداري 18400 وحدة مع أيونيزر فلتر نانو أكوا بارد.

تضم العروض أيضا على مكيف جنرال جداري 24000 وحدة بارد.

جري مكيف جداري 22000 وحدة بارد فقط واي فاي متوفر باللون الأبيض.

ال جي مكيف 18000 وحدة بارد مع خصم بنسبة 43.01%.

كلاس برو مكيف جداري 22000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاهات بارد.

سامسونج مكيف جداري 18000 وحدة روتاري بارد مع خصم بنسبة 34.38%.

كلاس برو مكيف جداري 32000 وحدة روتاري بارد مع خصم بنسبة 24%.

عروض اكسترا على شاشات التلفاز

توفر اكسترا على شاشات التلفاز مجموعة من العروض والخصومات التي قد تصل قيمتها لأكثر من 50% وإليكم في السطور الآتية أقوى عروض اكسترا على شاشات التلفاز:

فيوسونيك شاشة كمبيوتر 27 بوصة منحنية عالية الوضوح.

تضم العروض على شاشة سامسونج 32 بوصة عالية الوضوح متوفرة باللون الأسود.

شاشة لينوفر 27 بوصة عالية الوضوح متوفرة باللون الأسود.

تحتوي العروض على شاشة إل جي 27 جي، شاشة ألعاب 27 بوصة متوفرة باللون الأسود.

شاشة أيسر نيترو في جي 242 واي بي، 23.8 بوصة متوفرة باللون الأسود.

عروض اكسترا على المكانس الكهربائية

وفرت اكسترا عروض على كافة المكانس الكهربائية من أفضل الماركات العالمية وإليكم في السطور الآتية أبرز المكانس التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا: