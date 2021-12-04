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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض جرير على الجوال والشاشات والأجهزة تصل ل65% ولفترة محدودة في المقال التالي
عروض جرير السعودية، شركة جرير تعتبر من ضمن الشركات الرائدة في الأسواق، حيث أن الشركة تكون متخصصة بمجال البيع لكافة متطلبات المدارس وأيضًا كافة احتياجات المكاتب، حيث يتم توافر أيضًا في المكتبة الألعاب الخاصة بالأطفال، مع توافر كافة المنتجات الإلكترونية وأيضًا الأجهزة المنزلية، مع جميع متطلبات البرامج وكذلك الأثاث المكتبي، كما أن شركة جرير تكون من إحدى الشركات التي قد حصلت على السمعة الطيبة والحسنة بين كافة الزبائن المتواجدين بالمملكة العربية السعودية.
عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% ولمدة أسبوع
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير من إحدى أشهر وأكبر المكاتب التي تكون متواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن شركة جرير قد تحتوي على الكثير من الفروع التي قد وصلت إلى نحو تسعة وثلاثون فرعًا يتم تواجدهم بالعديد من الأماكن المختلفة بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه حوالي ألف ومائتان زبون يعملون في المكتبة وذلك لكي يتم تلبية كافة الخدمات المختلفة التي يتطلبها العملاء، حيث أن الفرع الأول الخاص بمكتبة جرير قد افتتح في سنة 1979 بمحل حجمه صغير للغاية بشارع يدعى المتنبي يتم تواجده بالرياض.
تخفيضات مكتبة جرير
- تنزيلات جرير على سعر ملحق الكاميرا مع الهاتف الذكي يكون 219 بدلًا من 399 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم سكوتر من النوع شاومي الكهربائي يكون سعره 1999 بدلًا من 2249 ريال سعودي.
- خصومات جرير الحامي الخلفي الخاص بالهاتف ومعه ماج ساف يكون متوافق مع هاتف آيفون 13 برو يكون بسعر 83.4 بدلًا من 139 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير سعر الطابعة من النوع كانون للصور المدمجة سيلفي cp1300 يكون 499 بدلًا من 639 ريال سعودي.
- سعر سماعات من النوع true wireless 399 بدلًا من 799 ريال سعودي.
- مكبر الصوت المزدوج من النوع ديفيلات مع التصميم بوش بوش يدعم خاصية هواوي شير يكون بسعر 699 بدلًا من 1399 ريال سعودي.
- سعر الكمبيوتر المحمول من النوع آيسر اسبير e5 سعة 512 جيجا بايت انتل كور 5 يكون 8 جي رام 3199 بدلًا من 3599 ريال سعودي.
- سعر التاب من النوع لينوفو إم 7 سعة 32 جيجا بايت حجم 2 جي رام يكون 399 بدلًا من 519 ريال سعودي.
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