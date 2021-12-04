نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الكبرى لنهاية العام وتخفيضات جبارة على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبرى لنهاية العام وتخفيضات جبارة على الأجهزة الكهربائية، إليكم مجموعة من عروض الأجهزة الكهربائية ضمن أحدث تخفيضات اكسترا السعودية لنهاية العام، حيث يتوفر كلاس برو ثلاجة باب جانب باب رأسي 19.9 قدم باللون الفضي ضمان 5 سنوات، بسعر 2399 ريال بدلا من 3999 ريال توفير 1600 ريال، تخفيض 40% ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 115 ريال لمدة 3 سنوات بدلا من الكاش، يشمل العرض هدية بقيمة 250 ريال، كما يتوفر كلاس برو ثلاجة 3.2 قدم باب واحد باللون الأبيض والأسود ضمان لمدة 5 سنوات بدلا من الكاش، بسعر 539 ريال بدلا من 749 ريال توفير 210 ريال تخفيض 29%، ويمكنك دفع قسط شهري 26 ريال لمدة 3 سنوات.

عروض اكسترا الكبرى لنهاية العام

تتوفر سامسونج ثلاجة 16 قدم أنفيرتر بخار اللون أنوكس ضمان 10 سنوات، بسعر 2599 ريال بدلا من 4999 ريال توفير 2400 ريال، مع تخفيض 48% ويمكنك دفع قسط شهري 125 ريال لمدة 3 سنوات بدلا من الكاش، العرض يشمل هدية مجانية بقيمة 250 ريال، كما تتوفر ضمن عروض الجمعة الصفراء من اكسترا السعودية كلاس برو ثلاجة 18.2 قدم بخار إنفيرتر باللون الأبيض ضمان 5 سنوات، بسعر 1999 ريال بدلا من 3299 ريال توفير 1300 ريال، مع تخفيض 40% ويمكنك دفع قسط شهري 96 ريال لمدة 3 سنوات بدلا من الكاش، العرض يشمل هدية بقيمة 250 ريال.

تتوفر هاير ثلاجة باب جانب باب رأسي 17.7 قدم 504 لتر باللون الرمادي ضمان 10 سنوات، بسعر 2699 ريال بدلا من 4799 ريال توفير 2100 ريال، مع خصم 44% ويمكنك دفع قسط شهري 129 ريال لمدة 3 سنوات بدلا من الكاش، العرض يشمل هدية مجانية بقيمة 250 ريال، كما يتوفر ضمن عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية مايكرويف كلاس برو 20 لتر 700 واط، بسعر 229 ريال بدلا من 359 ريال توفير 130 ريال، مع خصم 37% ويمكنك دفع قسط شهري 11 ريال لمدة 3 سنوات بدلا من الكاش.

تخفيضات اكسترا السعودية ديسمبر 2021

تتوفر غلاية ماء كهربائية زجاجية كلاس برو 1.7 لتر، بسعر 69 ريال فقط بدلا من 119 ريال توفير 50 ريال، تخفيض 42% ويمكنك دفع قسط شهري 4 ريال فقط لمدة 3 سنوات بدلا من الكاش، يتضمن العرض فيليبس خلاط 450 واط 1 لتر باللون الأسود، بسعر 109 ريال بدلا من 198 ريال توفير 89 ريال بخصم يبلغ 45%، مع إمكانية التقسيط بمبلغ 6 ريال لمدة 3 سنوات بدلا من الكاش ضمن أحدث تخفيضات اكسترا السعودية على الأجهزة الكهربائية.