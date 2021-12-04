شوف أحدث عروض العثيم على مختلف الأجهزة بأسعار من الأخر وادخل سحب على 16 سيارة من ماليبو أو كابتيفا وطريقة الاشتراك

عروض العثيم تقدم أحدث عروضها الأسبوعية على مختلف أنواع الأجهزة الرائعة بأسعار خيالية. كما تقدم فرصة الفوز بأحدث السيارات الرائعة من سيارات ماليبو أو سيارات كابتيفا العملاقة. كما نقدم لكم طريقة الاشتراك والدخول على السحب لمن يهمه الأمر. في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية، والكهربائية والمنزلية كل هذا وأكثر في هذا المقال.

أحدث عروض العثيم على الأجهزة الإلكترونية بأسعار ليس لها مثيل

تقدم متاجر العثيم أحدث العروض على الأجهزة الإلكترونية كالشاشات الإلكترونية، والهواتف الذكية وأجهزة التابلت، والإكسسوارات.

احصل على جوال سامسونج أي 22، يعمل بنظام التشغيل أندرويد، وشاشة عرض 6.6 بوصة، وبطارية حجمها 5000 مللي أمبير، مزود بشبكة من الجيل الخامس، وذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجا بايت رام. بينما الذاكرة الداخلية مساحتها 64 جيجا بايت، وبها ثلاث كاميرات بدقة 2+5+48 ميجا بكسل. بسعر 729 ريال سعودي.

شاشة امبيكس ال اي دي، بشاشة مقاسها 40 بوصة، بدقة 768*1366، وبها منفذ إدخال، بسعر 799 ريال سعودي.

تابلت لينوفو ام 10، وشاشة عرض حجمها 10 بوصة، من الجيل الرابع، وبطارية حجمها 4850 مللي أمبير، وتعمل بنظام أندرويد. كما تحتوي علة مساحة داخلية سعتها 32 جيجا بايت، وعشوائية مساحتها 2 جيجا بايت رام، بسعر 569 ريال سعودي.

ALOthaim Mall Offers على الأجهزة المنزلية والكهربائية

طقم قدور بامكو مكون من 9 حبة، بسعر 229 ريال، وضمان لمدة عامين.

احصل على حافظة طعام من سوبر ماكس، مكون من 3 حبة، بسعر 45 ريال سعودي.

اشتري قدر ضغط السيف الحجم الأكبر، بسعة 11 لتر، بسعر 125 ريال سعودي.

كسرولا نيو لايف، الطقم يتكون من 8 حبة، بسعر 239 ريال.

صانع طعام جيباس، متعدد الاستعمالات 4 في 1، وضمان لمدة عامين، بسعر 119 ريال سعودي.

اشتري محضر أو ماكينة قهوة اسبريسو من السيف، تعمل بقوة 850 واط، وسعة 1.5 لتر، وضمان سنتين مقابل 269 ريال.

مكنسة كوولين برميل، تعمل بقوة 1600 واط، وضمان عامين. للحبة مقابل 139 ريال سعودي.

طريقة الاشتراك في المسابقة العثيم للفوز بالسيارة لابد من عدة شروط هي