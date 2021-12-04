طريقة تقشير الرمان بسرعة البرق بدون أي مجهود في 3 دقائق فقط

طريقة تقشير حبة الرمان الرمان هو ثمرة زهرة جلنار ​​ وهو فاكهة موسمية تنمو في الخريف أصل الرمان إيران الحديثة فيما بعد بدأت زراعته بالانتشار في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال الهند ويزرع الرمان على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط والقوقاز وأفريقيا الاستوائية و يُزرع الرمان أيضًا في ولايتي أريزونا وكاليفورنيا ويستخدم الرمان في الخبز والطبخ والعصير والمقبلات والكوكتيلات و الأسواق التجارية في أوروبا ونصف الكرة الغربي .

طريقة تقشير حبة الرمان

يجب أن تقطع بسكين حاد ثم تفصل ثمرة الرمان في المنتصف مع الحرص على عدم قطع بذور الرمان بداخلها ثم فصل القطعتين عن بعضهما البعض.

خذ وعاء من الماء واغمس فيه نصفين لأن الماء سيلين قشر الرمان ويسهل إزالة البذور من الداخل.

اقلب قشرة الرمان المليئة بالبذور وأخرجها بملعقة ثم ضع البذور في وعاء بحذر.

بعد خروج البذرة من الحاوية المليئة بالماء سوف تطفو القشرة التي تسقط معها على سطح الماء بحيث يمكن إخراجها بسهولة بواسطة مشبك أو ملعقة مناسبة.

اسكب الماء واستمتع بأكل بذور الرمان.

فوائد قشر الرمان

لا ينصح بإزالة قشر الرمان بعد التقشير ولكن يمكن استخدامه لعلاج العديد من المشاكل الصحية كالآتي:

ينصح باستخدام قشر الرمان للتخلص من الوزن الزائد.

علاج مشاكل فقر الدم.

علاج مشاكل التنفس بشكل فعال.

يحافظ على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

منظف ​​الجلد.

لعلاج العديد من الأمراض ينصح باستخدام الرمان وقشره كمصدر غذائي أساسي في حياة كل فرد.

فوائد تناول الرمان