أفضل 7 أطعمة لتقوية النظر ابدأ بتناولها اليوم وداعا لعمليات الليزر

العناصر الغذائية الهامة لصحة العين انقر للتعرف على آخر تطورات فيروس كورونا الجديد ما هي الأطعمة الأكثر فائدة لتعزيز صحة العين؟ أفضل 7 أطعمة لتحسين البصر، هناك العديد من الطرق والطرق التي تساعدك في الحفاظ على صحة عينيك وتقليل فرص الإصابة بأمراض العيون ومنها تناول أنواع معينة من الطعام فما هي هذه الأطعمة؟ ما الظروف التي يمكن أن تحمي العين من العدوى؟ الوقاية من أمراض العيون من خلال الغذاء السليم هناك العديد من الأمراض والظروف الصحية التي يمكن أن تؤثر على العين فإذا اتبعت عادات غذائية سليمة فيمكن عادةً الوقاية من هذه الأمراض والظروف الصحية وتجنبها مثل: الساد وهو حالة صحية تؤدي إلى عدم وضوح الرؤية، التنكس البقعي المرتبط بالعمر مما يؤدي إلى تدهور تدريجي في الرؤية الجلوكوما أو ما يسمى بالزرق عيون جافة و ضعف ​​الرؤية الليلية.

العناصر الغذائية الهامة لصحة العين

تحتاج العيون إلى مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة للبقاء بصحة جيدة وقوية بما في ذلك: اللوتين وبيتا كاروتين وحمض أوميجا 3 والزنك لذلك حاولي اتباع حمية قوس قزح وهي حمية غنية بالمواد الطبيعية الملونة من الخضار والفواكه فهذه هي أهم الأطعمة الضرورية لتقوية العين:

اطعمه لتقويه النظر

بشكل عام تعتبر الأسماك وخاصة السلمون غذاء صحي نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 فهي من الدهون الصحية الأساسية والمهمة جدا لصحة جيدة وهناك فوائد وفيرة في جميع جوانب الجسم وشبكية العين لأنها تمنع جفاف العين حاول تناول حصص قليلة من الأسماك (خاصة السلمون) أسبوعياً وحاول استخدام الأسماك البحرية بدلاً من الأسماك البحرية التي تربى في الأحواض أو المزارع الخاصة لأن الأسماك البحرية تحتوي على مستويات أعلى من حمض أوميغا 3 ومستويات أقل من الدهون المشبعة. البيض يعتبر البيض من الأطعمة المهمة جدًا لصحة العين ويحتوي صفار البيض على الكثير من فيتامين أ والزنك واللوتين وهي عناصر غذائية مهمة لصحة العين: فيتامين (أ) عادة ما يحمي القرنية والقرنية العيون من أي شيء ضرر محتمل يضمن الزنك سلامة شبكية العين وعادة ما يساعد على تحسين الرؤية الليلية. تساعد العناصر الأخرى الموجودة في البيض على تقليل فرصة حدوث بعض المشاكل الصحية البصرية بسبب الشيخوخة. اللوز: يعتبر اللوز مثل المكسرات والبذور الأخرى مهمًا لصحة العين لأنه غني بفيتامين E الذي يمكن أن يحمي الجسم من بعض الجزيئات غير المستقرة والإلكتروليتات التي تستهدف الأنسجة السليمة بشكل طبيعي ويمكن أن يقاوم الاستهلاك المنتظم لفيتامين (هـ) أي عواقب صحية محتملة قد تحدث مع تقدم العمر لذا حاول أن تستهلك 15 ملغ من فيتامين (هـ) يوميًا أو ما يعادل حوالي 23 لوزًا في اليوم.

اهمية الجزر لتقوية النظر

الجزر مهم جدا لصحة العين مثله مثل صفار البيض يحتوي الجزر على الكثير من فيتامين أ وبيتا كاروتين تساعد العناصر الغذائية مثل بيتا كاروتين على حماية سطح العين ومنع العدوى أو أمراض العيون الخطيرة.