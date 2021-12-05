شوف أحدث عروض بنده الأسبوعية بأقوى الخصومات التي تصل إلى 50% بجميع فروع بنده Panda حتى نفاذ الكميات

من داخل فروع هايبر بنده Hyper Panda نقدم لكم اليوم أفضل عروض بنده الأسبوعية الحصرية التي تقدمها مجموعة بنده بفروعها بالمملكة العربية السعودية على العديد من المنتجات والسلع المحلية والمستوردة من أعلى الجودات وبأقل سعر في الأسواق، حيث يحتوي الماركت على أقسام عديدة تلبي كل طلبات المنزل والأفراد، حيث تتوفر بالفروع مجموعة مميزة من أجود أنواع اللحوم، والدجاج، والأسماك الطازجة بأنواعهم، وخصومات أخرى منهم على أسعار الخضروات الطازجة والفواكه بأنواعهم، كما لديهم كافة أنواع المنظفات ومستحضرات العناية الكاملة بالبشرة، والجسم، والشعر للكبار والصغار، للرجال والنساء، وغيرهم العديد من الخصومات الأخرى.

عروض بنده الأسبوعية بجميع فروع المملكة العربية السعودية Panda

تتوفر بكافة فروع بنده بالمملكة العربية السعودية أقوى الخصومات المميزة على أسعار جميع أنواع الأجبان والألبان، ومنهم: خصم خاص على سعر الجبنة الحلوم من أسترا، وخليط الزبدة الغير مملحة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الجبنة الإيدام الهولاندية من فريكو، وخصم آخر منهم على سعر الجبنة الرومي من جرين لاند، وعرض آخر منهم على سعر الجبنة النابلسية المغلية.

عروض بنده بصفحة واحدة من هايبر بنده Hyper Panda على الأجبان

تتوفر أيضاً بفروع هايبر بنده Hyper Panda خصومات خاصة على أسعار باقي أنواع الأجبان الطازجة، ومنهم: خصم خاص على سعر الجبنة القريش قليلة الدسم من تشيزالاند، وعرض آخر منهم على سعر الجبنة البيضاء من البقرات الثلاثة، وعرض آخر منهم على سعر الجبنة البيضاء الملح الخفيف من ماركة الطيب، وكذلك يتوفر لديهم تخفيض آخر على سعر الجبنة الشيدر البيضاء من ماركة السنبلة، وعرض آخر منهم على سعر مرتديلا الدجاج بالزيتون من ماركة حلواني أخوان، وخصم آخر منهم على سعر صدور التركي المدخن قليل الدسم من ماركة بيبي.

تخفيضات مميزة من بنده ماركت Panda market بالسعودية

يوجد بهايبر بنده أيضاً تخفيضات مميزة أخرى على أسعار: اللبنة التركية الطازجة من السنبلة، وخصم آخر منهم على سعر القشطة الطازجة من زينة Zeina، وتخفيض آخر منهم على سعر الحلاوة الطحينية بالشكولاتة من ماركة الجميل، وخصم آخر منهم على سعر مرتديلا أمريكانا البقري.