انت الان تتابع تفاصيل خبر تحذير شديد بشأن طقس اليوم من هيئة الأرصاد الجوية على بعض محافظات مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بشأن حالة الطقس خلال يوم الأحد 5 ديسمبر على بعض محافظات الجمهورية، على الرغم من اعتدال الطقس خلال فترات النهار، يوجد بعض الأتربة العالقة التي تؤثر على الطرق خلال فترات النهار.

وجاء التحذير لأصحاب الأمراض خاصة مرضي الصدر والحساسية، وبشكل خاص أولئك الذين يعيشون بالأماكن المفتوحة والمدن الجديدة، وتكون الفرصة مهيئة اليوم لسقوط الأمطار على مناطق مرسى مطروح ومدينة الإسكندرية، وأيضا فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية كبيرة.

وأدت تلك التصريحات إلى وجود حالة من الخوف زادت لدى ما يعانون من الأمراض الصدرية، مع وجود أنشطة مثيرة للرياح والأتربة على بعض المحافظات بالجمهورية، ويسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، وحتى شمال الصعيد، وتوجد أتربة على مناطق بالقاهرة، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأكدت تقارير بالأرصاد الجوية النصيحة لفئات مختلفة عدم الخروج من المنزل في الأماكن التي تنشط بها الرمال والأتربة، وخاصة فئات الأطفال منهم أقل من 12 عاما، كبار السن فوق 60 عاما، المرضي بحساسية الصدر، مرضى تليف الرئتين، مرضى والمتعافون من فيروس كورونا بسبب ما يسببه من نقص في الأكسجين وضيف في التنفس.

وفي نفس السياق قام محافظ الإسكندرية بتعطيل الدراسة الأحد في كافة المدارس والمراحل الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمين، يأتي ذلك القرار في ظل تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، وللحفاظ على أمن وسلامة الطلاب، مع ارتداء الملابس الثقيلة.